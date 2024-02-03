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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كاتدرائية أم النعم تحتفل بعيد النور في أبو قرقاص .. صور

الانبا باسيليوس
الانبا باسيليوس

ترأس اليوم الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، والأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، والأنبا يوسف أبوالخير، المطران الشرفي لإيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، عيد النور السنوي، لإيبارشيتي المنيا، وأبوقرقاص، وذلك بكاتدرائية أم النعم الإلهية، بأبوقرقاص.

أقيم الاحتفال تحت شعار "نلتقي بيسوع"، تحت إشراف إيمان ونور، مقاطعة قلب يسوع وسط مصر، بمشاركة الأب بولس نصيف، مرشد المقاطعة، وعدد من كهنة الإيبارشتين.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، حيث ألقى الأنبا باسيليوس تأملًا روحيًا للحاضرين بعنوان "أنتم النور الحقيقي"، فيما أعطى الأنبا بشارة كلمة تشجيعية للمشاركين بعنوان "أنتم سبب المحبة"، بالإضافة إلى الفقرات المتنوعة الأخرى.

الكاثوليك الأنبا باسيليوس أبوقرقاص عيد النور السنوي يسوع

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