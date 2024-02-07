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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة: 9 مليارات دولار قيمة الصادرات الطازجة والمصنعة خلال 2023

صدى البلد

 ينطلق معرض برلين الدولى للخضر والفاكهة والذي يعد من أهم وأكبر أسواق الحاصلات والخضر والفواكه الطازجة على مستوى العالم بمشاركة 89 عارضا وشركة تصدير حاصلات زراعية مصرية .

وتشارك مصر بصفه دورية في هذا المعرض الدولى الهام والذي يضم هذا العام أكثر من 140 دولة بأكثر من 2770 عارضا في 26 قاعة عرض، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد ألقى بيانا شاملا الأحد الماضي أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ استعرض فيه جهود الوزارة في تعزيز الصادرات الزراعية المصرية التي اصبحت تغزو معظم دول العالم وعليها طلبا متزايدا نظرا لجودتها 
لافتا الى تحقيق طفرة غير مسبوقة في حجم الصادرات الزراعية الطازجة خلال عام 2023 لتصل إلى نحو 7.4 مليون طن بزيادة ما يقارب مليون طن عن عام 2022 وبقيمة اجمالي بلغت 3.7 مليار دولار وهو رقم لم يتحقق في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية، بالإضافة إلى 5.1 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية المصنعة ليصبح اجمالي قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة نحو 9 مليارات دولار ، حيث أصبحت الزراعة من أهم مصادر مصر للنقد الأجنبي.


وأشار القصير إلى أن الأسواق التي تم فتحها خلال العشر سنوات الماضية، بلغ حوالي (93) سوقا منها (30) سوقا ‏تصديري خلال الثلاث أعوام الأخيرة حيث يتم حالياً تصدير أكثر من 400 ‏سلعة لـ 160سوق، منوها بانه من بين أهم هذه الأسواق هو السوق الياباني.

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