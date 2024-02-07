مطار العريش يستقبل طائرة أردنية بـ 11.5 طن مساعدات لـ غزة

استقبل مطار العريش الدولى بشمال سيناء ، مساء اليوم الأربعاء طائرة مساعدات من دولة الأردن تحمل 11.5 طن من المساعدات لصالح الفلسطينيين في قطاع غزة.



وصرح مصدر مسؤول بمطار العريش بأن المطار استقبل طائرة من الأردن وتقل 11.5 طن من الأدوية والمواد الإغاثية مقدمة من الهيئة الخيرية الأردنية لقطاع غزة.



وأضاف المسؤول أنه جرى تفريغ شحنة الطائرة ونقلها بشاحنات إلى المخازن اللوجستية في مدينة العريش، تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عن طريق ميناء رفح البري بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".