أبو العينين مشيدًا بحزمة الإجراءات الاجتماعية العاجلة: الرئيس السيسي يؤكد انحيازه للبسطاء ضد مخاطر الغلاء والتضخم

أشاد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب بحزمة الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي أقرها الرئيس السيسي بداية من مارس، والتي تؤكد شعور الرئيس السيسي بالمواطن وانحيازه للبسطاء لتحقيق الأمان الاجتماعي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة .

وقال أبو العينين إن مضاعفة الحد الأدني للأجور إلى 6 آلاف جنيه وزيادة أجور العاملين والمعاشات ورواتب المعلمين هي الزيادة الأكبر في التاريخ والتي جاءت في وقتها وأدخلت السعادة على قلوب الكثير من أهلنا البسطاء لتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتقديم يد العون لهم .

وتابع أبو العينين: "كل التحية للرئيس السيسي القائد الذي يؤكد كل يوم أنه مع الناس ينحاز إليهم في كل قراراته ليؤمن حياة كريمة لأهلنا ضد مخاطر الغلاء والتضخم، مؤكدًا أن هذه القرارات التي يجب أن يصحبها إجراءات عاجلة لضبط أسواق السلع والتصدي للتلاعب في الأسعار، والاهتمام بالصناعة وتوطين الصناعات والتصدير وتحقيق قيمة مضافة جديدة للمنتج المصري.