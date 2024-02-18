مصطفى وزيري: برجا الرملة والحداد بالقلعة طورت أثريا لزيادة الحركة السياحية

قال الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن أبراج القلعة الرملة والحداد، بنيت في عصر صلاح الدين الأيوبي، والأبراج تأخذ شكل نصف دائرة.



وأشار دكتور مصطفي وزيري، إلى أن البرجين شمل تطويرهم، من النواحى الأثرية و الإضاءة مؤكدا افتتاح البرجين له دور كبير في زيادة الحركة السياحية.

جدير بالذكر أن برج الرملة يرجع تاريخه إلى عصر السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي، وهو على هيئة ثلاثة أرباع دائرة ويتكون من طابقين وسطح كشف سماوي، كل طابق يتكون من قاعدة يتعامد عليها ثلاثة أذرع بكل ذراع مزغل.

وقد تمت توسعة البرج في عصر السلطان العادل الأيوبي، بحيث تحولت المزاغل إلى فتحات أبواب تفضي إلى حجرات مستطيلة مغطاه بأقبية وتنتهى كل حجرة بفتحة مزغل.

أما برج الحداد، فهو من أضخم أبراج القلعة على هيئة ثلاثة أرباع دائرة، وكان في الأصل برج نصف دائرة من أبراج صلاح الدين، وتمت عليه إضافات في عصر السلطان العادل الأيوبي حتى أخذ هذا الشكل.

وهو عبارة عن قاعدة متعامدة الأضلاع بوسطها درقاعة مغطاة بقبو متقاطع لها ثلاثة أذرع ذات تنتهى بفتحات مزغلية ثم تحول مزغلين إلى بابين يؤديان إلى ممر على هيئة نصف دائرة مغطى بأقبية متقاطعة، ودور قاعة الطابق العلوي مثمنة المسقط.