قبل شهر رمضان.. الحكومة تُعلن خطة لتوفير الدولار

تسعى الحكومة من خلال خطة تتعاون فيها أجهزة الدولة المختلفة لتوفير الدولار في الأسواق المصرية قبل حلول شهر رمضان الكريم، وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة الوزراء إن البنك المركزي سيعمل على توفير المكون الدولارى، المطلوب لإتاحة الاحتياجات من السلع الأساسية والغذائية، وخاصة زيت الطعام، ولبن البودرة، وغير ذلك من السلع.







وتابع متحدث الحكومة محمد الحمصاني، خلال تصريحات تلفزيونية، أن رئيس الوزراء وجه بسرعة الإفراج عن بعض السلع الموجودة بالموانئ على مستوى الجمهورية، وتوفير المكون الدولارى لها، علاوة على توفير مدخلات الإنتاج الخاصة بعدد من عمليات التصنيع المحلي، وخاصة للمنتجات والسلع الغذائية، دعمًا لقطاع الصناعة، وتوفيرا لتلك المنتجات والسلع.

وأكمل المتحدث باسم رئاسة الوزراء قائلا: كل التوجيهات التي صدرت اليوم، وسابقا سيتم تنفيذها قبل حلول شهر رمضان المبارك. وأن الحكومة مدركة لتأثير سعر الصرف على المنتجات، وخاصة التي تعتمد على مدخلات الإنتاج المستوردة من الخارج، وهناك تحركات لتوفير المكون الدولاري، من خلال لجنة فنية لمتابعة مشروعات استثمارية ستدر على مصر عوائد كبيرة وحصيلة من النقد الأجنبي.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم؛ لمتابعة جهود توفير السلع الأساسية، في حضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

إتاحة المنتجات والسلع الأساسية

في مسنها الاجتماع، جدد رئيس الحكومة الإشارة إلى جهود أجهزة الدولة المختلفة لإتاحة المنتجات والسلع الأساسية، بما يلبي احتياجات المواطنين ومتطلباتهم، مشيراً إلى أن اجتماع اليوم يأتي في هذا الإطار للعمل على توفير المكون الدولارى، المطلوب لإتاحة الاحتياجات من السلع الأساسية والغذائية، وخاصة زيت الطعام، ولبن البودرة، وغير ذلك من السلع.

وأشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى ما يتم من تنسيق وتعاون مع الأجهزة المعنية لسرعة الإفراج عن بعض السلع الموجودة بالموانئ على مستوى الجمهورية، وتوفير المكون الدولارى لها. وأكد مدبولي استمرار العمل على توفير مدخلات الإنتاج الخاصة بعدد من عمليات التصنيع المحلي، وخاصة للمنتجات والسلع الغذائية، دعماً لقطاع الصناعة، وتوفيرا لتلك المنتجات والسلع.

من جانبه، أشار محافظ البنك المركزي إلى التنسيق والتعاون بين جهات الحكومة المختلفة لتوفير المكون الدولارى اللازم لتوفير المزيد من السلع والمنتجات، لافتاً في هذا الصدد إلى ما تم توفيره لاستيراد اللحوم من جيبوتي مؤخراً، كما سيتم توفير نحو 100 مليون دولار لزيت الطعام والألبان، وفقا لطلبات وزير التموين.