«متحدث الوزراء»: مدبولي أكد على أهمية توازن أسعار السلع في شهر رمضان

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ الحكومة تعقد عدة اجتماعات لبحث تأمين المخزون الاستراتيجي للسلع في شهر رمضان، مشيرًا إلى أنه كان آخرها يوم الخميس الماضي، حيث حضر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماعا مع الرؤساء المعنيين بمراقبة ضبط أسعار السلع في الأسواق.



وأضاف «الحمصاني» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، عبر قناة "المحور": «الاجتماع ضمّ ممثلي القطاع الخاص من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، وخلال الاجتماع تم استعراض جهود ضبط أسعار السلع التابعة للاستراتيجية التي سبق الإعلان عنها من قبل مجلس الوزراء».



وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء: «استعدادا لشهر رمضان، أكد دولة رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية توفير السلع المختلفة والحفاظ على التوازن في الأسعار خلال شهر رمضان، كما تم استعراض جهود إقامة أهلا رمضان والمعارض المرتبطة بمعارض كلنا واحد».



