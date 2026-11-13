تموين الإسكندرية: ضبط 975 كيلو لحوم ومصنعات غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل منشأة غير مرخصة

شنت إدارة تموين شرق بالإسكندرية برئاسة محمد العدوي، حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمنشآت الغذائية والتصدي لكافة صور الغش والتلاعب بصحة المواطنين وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين، والطب البيطري.

وأسفرت الحملة عن ضبط منشأة غير مرخصة تستخدم خامات رديئة ومجهولة المصدر ومخلفات مجازر الدواجن في تصنيع منتجات اللحوم، حيث تم التحفظ على 975 كجم من المضبوطات، تنوعت بين 100 كجم نتر دهون، و100 كجم عجينة لحم تستخدم في تصنيع البرجر والكفتة، و50 كجم سجق، و25 كجم لحم مفروم، بالإضافة إلى 700 كجم قوانص دواجن.

وذكر بيان المديرية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الواقعة، والتحفظ على الكميات المضبوطة، في إطار استمرار الحملات الرقابية المكثفة لمديرية التموين بالإسكندرية، لإحكام السيطرة على الأسواق ومنع تداول الأغذية غير المطابقة للاشتراطات الصحية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.