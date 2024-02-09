تحرك جديد من القومي للأجور لتطبيق زيادات المرتبات على القطاع الخاص.. الخارجية الأمريكية: نشكر مصر على مجهوداتها لإدخال المساعدات لغزة| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي.

الخارجية الأمريكية: نشكر مصر على مجهوداتها لإدخال المساعدات لغزة

علق سامويل ويربيرج المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة.

الكيلو بـ280 جنيها.. الزراعة: اللحوم التابعة للوزارة طازجة وليست مجمدة.. فيديو

تحدث الدكتور سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة، عن طرح اللحوم في منافذ وزارة الزراعة.

تحرك جديد من القومي للأجور لتطبيق زيادات المرتبات على القطاع الخاص.. تفاصيل

قال مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، إن المجلس القومي للأجور يحدد قيمة زيادة الرواتب بعد المناقشة مع ممثلي القطاع الخاص.

بعد قرارات الرئيس بزيادة المرتبات.. بكري: السيسي يشعر بمعاناة المصريين

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي بزيادة المرتبات والمعاشات، والتي وصلت قيمتها 180 مليار جنيه، تدل على أن الرئيس يشعر بمعاناة الشعب المصري، مع ارتفاع الأسعار الكبير.

بعد قرارات الرئيس السيسي.. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين .. فيديو

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الرئيس السيسي وجه بتطبيق حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية وتحسين الأجور بداية من شهر مارس المقبل.

لحظة استهداف سيارة في النبطية جنوب لبنان بـ مسيّرة إسرائيلية

عرضت قناة " القاهرة الإخبارية"، مقطع فيديو للحظة استهداف سيارة في محافظة النبطية جنوب لبنان بواسطة طائرة مسيرة إسرائيلية.

الأمم المتحدة: تدمير إسرائيل لمبان بقطاع غزة لإقامة منطقة عازلة جريمة حرب

أكدت الأمم المتحدة، أن تدمير إسرائيل مباني في قطاع غزة لإقامة منطقة عازلة جريمة حرب، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

تزايد أسراب الجراد الصحراوي على البحر الأحمر.. توضيح عاجل من مكافحة الآفات الزراعية..فيديو

تحدث أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، عن تزايد أسراب الجراد الصحراوي على البحر الأحمر.

180 مليار جنيه..الحمصاني: مدبولي وجه بالتنفيذ الفوري لقرارات الرئيس بداية من مارس

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة ثمّن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حزمة الرعاية الاجتماعية التي أقرها امس وأكد على ان الحكومة ستقوم بتطبيقها بشكل فوري خلال مارس المقبل.