الخارجية الأمريكية: نشكر مصر على مجهوداتها لإدخال المساعدات لغزة

علق سامويل ويربيرج المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة.

وقال سامويل ويربيرج في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، إنه ما زال هناك رهائن أمريكيين في يد حركة حماس في قطاع غزة، ونركز في مفاوضاتنا لبحث إمكانية أطلاق سراح المحتجزين.

وأضاف سامويل ويبربيرج: "مناقشات مستمرة للتعرف على سيناريوهات اليوم التالي للحرب في قطاع غزة"، مضيفا: "اتصالاتنا مستمرة لإطلاق سراح المحتجزين والتهدئة في قطاع غزة".

وتابع سامويل ويربيرج: "نتواصل بشكل مستمر مع إسرائيل لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين في قطاع غزة، ولا نرغب في تواجد أي ضرر للمدنيين في غزة".

وأكمل سامويل ويربيرج: "نشكر الدولة المصرية على مجهوداتها من أجل إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة".