أستاذ علوم سياسية: مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة تسير بإيجابية

قال الدكتور أكرم بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة تسير بإيجابية لافتا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تكبد خسائر فادحة جراء حربه على قطاع غزة من الناحية الاقتصادية والبشرية والأسلحة، ورغم ذلك لم يحقق أي أهداف حتى الآن.

وأضاف الدكتور أكرم بدر الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، جيش الاحتلال ارتكب أعمال وحشية وجرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، لافتا إلى أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي الإنساني.

تابع أستاذ العلوم السياسية، إسرائيل لم تستطع القضاء على حماس أو نزع السلاح من المقاومة، أو الافراج عن الرهائن إلا ما تم من خلال المفاوضات، ولم يتم تهجير الأشقاء الفلسطينيين من أرضهم وبالتالي فشلت مخططات إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.