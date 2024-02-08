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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مظاهرة بالآلاف فى القدس المحتلة تطالب نتنياهو بمواصلة العدوان ضد غزة

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الخميس بأن مدينة القدس المحتلة شهدت تظاهزات شارك فيها الآلاف من الإسرائيليين، مطالبين حكومة الاحتلال بمواصلة الحرب حتى هزيمة حركة حماس.

ورفع العديد من المشاركين في المظاهرة ملصقات عليها صور الجنود الذين قتلوا في غزة ورسالة مفادها أنهم بموتهم يريدون أن تستمر إسرائيل في النصر، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

ويبدو أن المظاهرة تمثل إحباطًا للمظاهرات الأكثر شهرة التي جرت في الأسابيع الأخيرة والتي ضغطت على الحكومة الإسرائيلية لتقديم التنازلات اللازمة لتأمين صفقة الرهائن قبل فوات الأوان.

وتهدف مظاهرة الليلة إلى تعزيز الموقف الذي عبر عنه مرارا وتكرارا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي تعهد بمواصلة القتال حتى “النصر الكامل”.

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