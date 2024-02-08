تزايد أسراب الجراد الصحراوي على البحر الأحمر.. توضيح عاجل من مكافحة الآفات الزراعية..فيديو

تحدث أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، عن تزايد أسراب الجراد الصحراوي على البحر الأحمر.

وقال رزق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "الجراد مازال في منطقة شلاتين ولم يتعداها ولم يصل مرسى علم نهائيا".

وأضاف رئيس الإدارية المركزية لمكافحة الآفات الزراعية: "الأمور تحت السيطرة والوزارة تأخذ كافة الاحتياطات"، مشيرا: "أسراب الجرام لم تتعد شلاتين حتى الآن".

وأوضح: "الخطورة تكمن في أنه إذا تركت الأسراب وبدأت تتزايد أعدادها وتنتقل إلى مناطق أخرى فمن الممكن أن تدخل على الزراعات إذا لم تتم مكافحتها في هذه الأماكن".