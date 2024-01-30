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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزارة الزراعة: حاليا موسم تكاثر الجراد الصحراوي والوضع تحت السيطرة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

 

أكد الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، أن الهطول المبكر لكميات من الأمطار في هذا الموسم ساهم في تكاثر الجراد في وقت مبكر، في ظل الموسم الطبيعي لتكاثر الجراد في فصل الشتاء، تشهد بلدان أفريقيا السودان وإريتريا والصومال واليمن ازديادًا في أعداد الجراد.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات في تصريحات صحفية أن عدم مكافحة الجراد من الجانب السوداني أدى إلى تكاثره ودخول أسراب إلى الحدود المصرية. وأشار إلى أن فرق مكافحة الجراد تابعة لوزارة الزراعة ترصد الأسراب وتعمل على التعامل معها بشكل فعّال منذ شهر، حيث تم تحديد المناطق المتأثرة وتطبيق إجراءات مكافحة تحت السيطرة.

 

وفي سياق متصل، طالبت مصادر رسمية في وزارة الزراعة بتكثيف أعمال الرصد في 55 قاعدة مجهزة، منها 13 قاعدة رئيسية و42 قاعدة فرعية، لضمان سرعة التعامل مع أي تطورات تتعلق بالجراد. وأكدت على أهمية التنسيق مع الأجهزة المعنية لضمان حماية الأراضي الزراعية في المناطق المتأثرة والحفاظ على الإنتاج الزراعي.

وأبرزت المصادر أهمية دور لجان المسح والمكافحة في متابعة حالة الجراد الصحراوي في المناطق الحدودية بجنوب شرق مصر. كما دعت إلى تكثيف أعمال المسح والمكافحة في مناطق محددة مثل مرسي علم وحماطة والشلاتين وأبورماد وحلايب، بالتعاون مع الجهات المحلية لتقديم الدعم اللازم.

تأتي هذه الجهود استجابةً لتحديات تكاثر الجراد في ظل التغيرات المناخية، حيث يسعى القطاع الزراعي المصري إلى تحسين استجابته واتخاذ إجراءات احترازية للحفاظ على الأمان الغذائي والمحاصيل الزراعية.

البحر الأحمر أسراب الجراد الصحراوي الشلاتين أسراب الجراد جراد حلايب وشلاتين

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