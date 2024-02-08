بعد قرارات الرئيس السيسي.. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين .. فيديو

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الرئيس السيسي وجه بتطبيق حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية وتحسين الأجور بداية من شهر مارس المقبل.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "مجلس الوزراء ناقش اليوم وضع حزمة الحماية الاجتماعية وتحسين الأجور ودخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة موضع التنفيذ خلال الفترة المقبلة بداية من شهر مارس المقبل".

بداية من الشهر المقبل

وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء،: "مجلس الوزراء ناقش كافة البنود وكافة المخصصات في هذا الصدد، وسيتم تطبيقها بداية من الشهر المقبل".



واسترسل: "رئيس الوزراء وجه بقيام مختلف الوزارات بالعمل على تفعيل مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني والتفاعل الإيجابي مع المرحلة الثانية"، مشيرا: "هناك لجنة قانونية وفنية مُشكلة بمجلس الوزراء، لدراسة عروض استثمار في مشروعات مُهمة؛ من المقرر أن تُدِر موارد ضخمة من النقد الأجنبي، واللجنة قانونية وفنية وتضم الخبراء والجهات الفنية المعنية، واللجنة بصدد دراسة عقود استثمار ستدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي، واللجنة سوف تستعين بمكتب محاماة عالمي".