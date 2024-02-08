الحجر الزراعي: الرئيس السيسي قدم دعما غير مسبوق للقطاع

أكد الدكتور سعد موسى، رئيس الحجر الزراعي، أن الرئيس السيسي، منذ أن تولى المسئولية، عمل على تقديم دعم غير مسبوق للحجر الزراعي، بفضل المشروعات الزراعية الكبرى التي أقيمت.

وقال سعد موسى، خلال لقاء له لبرنامج "صناع القرار"، عبر فضائية "ًصدى البلد"، تقديم الإعلامي الدكتور "شادي الزيات"، أن البنية التحتية التي تم إقامتها لخدمة القطاع الزراعي في مصر هائلة، مؤكدا أن الوفود الأجنبية التي تأتي لمصر منبهرة بما حدث.

تطوير المنتجات الزراعية

وتابع رئيس الحجر الزراعي، أن وزير الزرايعة يؤكد على دعم البحث العلمي، وأهميته لتطوير المنتجات الزراعية.

