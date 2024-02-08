بعد قرارات الرئيس بزيادة المرتبات.. بكري: السيسي يشعر بمعاناة المصريين

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي بزيادة المرتبات والمعاشات، والتي وصلت قيمتها 180 مليار جنيه، تدل على أن الرئيس يشعر بمعاناة الشعب المصري، مع ارتفاع الأسعار الكبير.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن حجم الاقتصاد المصري في الوقت الراهن وصل 12 تريليون جنيه، ويعد الثاني في أفريقيا.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الشعب يريد تحركات سريعة ، وأمل أن يتم حل المشاكل التي تواجه المصريين، مؤكدا أن الرئيس تحاط به المشاكل من جميع الاتجاهات، ولكنه يعمل على الوصول لحلول لجميع المشاكل.