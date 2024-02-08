الأمم المتحدة: تدمير إسرائيل لمبان بقطاع غزة لإقامة منطقة عازلة جريمة حرب

أكدت الأمم المتحدة، أن تدمير إسرائيل مباني في قطاع غزة لإقامة منطقة عازلة جريمة حرب، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وفي سياق متصل، عبرت كيت فوربس، رئيسة الاتحاد الدولية للصليب الأحمر، عن سعادتها بتواجدها أمس، الأربعاء، على الحدود المصرية، ورؤيتها المساعدات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني بشدة، قائلة: "شاهدت هذه المساعدات، حيث إنها كانت ضرورية للغاية، لكن أيضا شاهدنا أننا نحتاج لمزيد من المساعدات والقدرة على الدخول وإيصالها".

وأضافت "فوربس"، في تصريحات تليفزيونية، أن منظمة الهلال الأحمر المصري تقوم بدور بارز في هذا السياق، بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني، والجميع يحاول بذل الجهود، لافتة إلى أن الممرات الآمنة ليست رفاهية ووصولها لمن يحتاجونها أمر ضروري لكرامة أولئك الذين يعانون، وهناك حاجة لوصول المزيد من المساعدات.