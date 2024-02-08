عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التهجير.. بيان عاجل من قائد مليشيات الحوثي بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة

عبد الملك الحوثي
عبد الملك الحوثي

القي قائد مليشيات الحوثي في اليمن، عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، بيانا بشأن تطورات حرب إسرائيل على غزة والتوترات في المنطقة.

وقال عبدالملك الحوثي في كلمته، إن طائرات الاستطلاع الأمريكية والبريطانية تقوم بدور أساسي تحضيرا لاستهداف رفح في غزة.

وأضاف الحوثي أن الاحتلال الإسرائيلي وبمشاركة الولايات المتحدة وبريطانيا، يحضر لاستهداف رفح من أجل إلحاق نكبة أكبر بالنازحين والأهالي هناك.

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي فشل في تحقيق هدفه المعلن بالقضاء على عناصر المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وتابع: “عناصر المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة لا يزالون متماسكين للغاية وينفذون عمليات مشتركة ضد الاحتلال الإسرائيلي”.

وأشار عبد الملك الحوثي إلى أن عمليات فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة فعالة ومؤثرة في تدمير الآليات والقناصة والاشتباك من مسافة صفر.

وأضاف الحوثي أن العدو الإسرائيلي بقصفه وتدميره فشل في أن يستعيد أسراه بدون صفقات تبادل وفشل في تهجير أهالي القطاع.

وأشار إلى ان الولايات المتحدة تسعى لإقناع بعض الدول العربية لتقبل تهجير الأهالي من قطاع غزة بشكل كامل.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة 2840 ضابطا وجنديا منذ بداية حرب غزة

مليشيات الحوثى اليمن عبد الملك الحوثي غزة رفح الاحتلال الاسرائيلي الولايات المتحدة بريطانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقل جرام بـ2467 جنيها.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

انفراد| شقيقة أحد المتهمين بقضية رشوة التموين تكشف تفاصيل سقوطه.. فيديو

رد فعل حاسم وسريع من مدير الكرة السابق بالأهلي على مفاوضات فيوتشر معه

لو خايفين على مصلحتكم توقفوا..ناقد رياضي يوجه رسالة لـ حسام وإبراهيم حسن

ماذا قال حسن شحاتة عن تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب؟.. مفاجأة

تصل لـ12 ألف جنيه.. ما هو جدول المرتبات والمعاشات بعد الزيادة الجديدة؟

شوبير يكشف عن تطور جديد في أزمة غرامة كهربا

صدمة للجمهور.. غياب نجم الأهلي عن رحلة الفريق للجزائر بسبب الإصابة

موضوعات متعلقة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة 2840 ضابطا وجنديا منذ بداية حرب غزة

ترشيحاتنا

طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في محافظة النبطية جنوب لبنان

العراق.. استهداف رتل لوجستي أمريكي قرب الديوانية

الأمم المتحدة: تدمير إسرائيل لمبان بقطاع غزة لإقامة منطقة عازلة جريمة حرب

مفوض الأونروا يعلن احتياج 300 ألف شخص في غزة للمساعدة

استخرج البطاقة وشهادة الميلاد في دقائق.. سيارات جديدة للأحوال المدنية بالمولات

الدفاع الروسية: إسقاط طائرة أوكرانية بدون طيار فوق منطقة بيلجورود


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق العلاج والوقاية من التهابات المثانة

تبرعت بشقتها وسكنت في إيجار.. أسرار في حياة دلوعة الشاشة شادية

بحضور رئيس الأركان| كفاءة تنفيذ الرماية بالذخيرة الحية لرجال الصاعقة بأحد الميادين المطورة

نشرة المرأة و الصحة| سعر فستان ياسمين صبري يثير ضجة.. رجوة زوجة ولي العهد الأردني تخطف الأنظار

فيديو

علامة في اللسان تكشف حدوث جلطة.. تعرف عليها |فيديوجراف

ثالث عربي في محكمة العدل الدولية.. من هو سلام نواف؟

مصري وأمريكي وسويسري ينجحون في فك شفرة بردية بالذكاء الاصطناعي

بعد تعرضها لحادث كبير.. لورا عماد طليقة شريف منير تخضع للعلاج الطبيعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

اﻟﻤﺰﻳﺪ