التهجير.. بيان عاجل من قائد مليشيات الحوثي بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة

القي قائد مليشيات الحوثي في اليمن، عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، بيانا بشأن تطورات حرب إسرائيل على غزة والتوترات في المنطقة.

وقال عبدالملك الحوثي في كلمته، إن طائرات الاستطلاع الأمريكية والبريطانية تقوم بدور أساسي تحضيرا لاستهداف رفح في غزة.

وأضاف الحوثي أن الاحتلال الإسرائيلي وبمشاركة الولايات المتحدة وبريطانيا، يحضر لاستهداف رفح من أجل إلحاق نكبة أكبر بالنازحين والأهالي هناك.

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي فشل في تحقيق هدفه المعلن بالقضاء على عناصر المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وتابع: “عناصر المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة لا يزالون متماسكين للغاية وينفذون عمليات مشتركة ضد الاحتلال الإسرائيلي”.

وأشار عبد الملك الحوثي إلى أن عمليات فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة فعالة ومؤثرة في تدمير الآليات والقناصة والاشتباك من مسافة صفر.

وأضاف الحوثي أن العدو الإسرائيلي بقصفه وتدميره فشل في أن يستعيد أسراه بدون صفقات تبادل وفشل في تهجير أهالي القطاع.

وأشار إلى ان الولايات المتحدة تسعى لإقناع بعض الدول العربية لتقبل تهجير الأهالي من قطاع غزة بشكل كامل.