الكيلو بـ280 جنيها.. الزراعة: اللحوم التابعة للوزارة طازجة وليست مجمدة.. فيديو

تحدث الدكتور سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة، عن طرح اللحوم في منافذ وزارة الزراعة.

وقال الدكتور سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "وزارة الزراعة تطرح اللحوم من مزارع الإنتاج الحيواني التابعة لها بـ280 جنيها للكيلو".

وأضاف الدكتور سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة،: "اللحوم التابعة لوزارة الزراعة طازجة وليست مجمدة"، لافتا: "اللحوم في منافذ وزارة الزراعة أقل من السوق بـ120 جنيها لعدم وجود وسطاء بينها وبين المواطن".

وأشار الدكتور سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة،: "274 منفذا تابعا لوزارة الزراعة تبيع اللحوم الطازجة بـ280 جنيها للكيلو".