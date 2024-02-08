بتخفيضات على اللحوم والدواجن .. تفاصيل انطلاق معرض وزارة الزراعة قبل رمضان

تستعد وزارة الزراعة لشهر رمضان الكريم من خلال عدة إجراءات أبرزها طرح كميات كبيرة من السلع بتخفيضات تتراوح من 20 ل 30 % أمام المواطنين فى معرض كبير استكمالا لمبادرة خير مزارعنا لأهالينا والتي تتبناها الوزارة منذ 3 أعوام .

أكبر معرض



وأكد أحمد إبراهيم مستشار وزير الزراعة، أن الوزارة ستعمل على إقامة أكبر معرض لإتاحة السلع بأسعار مخفضة أمام المواطنين بالمعرض لرفع العبء عنهم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك استعدادا لشهر رمضان الكريم .

وأضاف " إبراهيم " خلال تصريحات ل"صدي البلد" ، أن موعد انطلاق المعرض قبل رمضان بحوالى أسبوعين وذلك استكمالا لمبادرة خير مزارعنا لأهالينا والتي تتبناها وزارة الزراعة، مشيرًا إلى أن السلع ستكون منخفضة بنسبة تتراوح من 20 ل 30 % .

السلع الغذائية

وأوضح " مستشار وزير الزراعة " أن المعرض يضم لحوم ودواجن وبيض ، وعسل ، وتمور ، وأرز ، وأسماك ، وجبن وجميع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة وجودة عالية .



ولفت إلي أنه يتم الاستعداد حاليًا لإقامة أكبر معرض للسلع الغذائية بمبنى الزراعات المحمية التابع للوزارة فى الدقى عند نادى الصيد

ومن جانبه أكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة، أنه يتم حشد جهود الجهات الإنتاجية التابعة للوزارة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وأن يكون للوزارة دور إيجابى فى خدمة ودعم المواطنين والمساهمة فى خفض الأسعار، من خلال ضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة وأكد استمرار مبادرة "من خير مزارعنا لأهالينا" فى توفير السلع والمنتجات للمواطنين.



وأضاف "صالح" خلال تصريحات لـ"صدي البلد" ، أنه يتم في الوقت الحالي طرح الخضار والفاكهة والبقوليات والسلع الغذائية واللحوم المجمدة ومصنعاتها واللحوم البلدية والضانى والدواجن المجمدة ومصنعاتها والأسماك المجمدة و العسل وزيت الزيتون والألبان ومصنعاتها، وتوفير جميع السلع الغذائية بأسعار تنافسية وذات جودة عالية، فى إطار العمل على ضبط الأسعار بتخفيضات تصل إلى 30%، تخفيفاً عن كاهل محدودي الدخل.

خير مزارعنا لأهالينا



وأضاف " مستشار وزير الزراعة " أن مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" التي تبنتها وزارة الزراعة منذ 3 سنوات تسير بخطى ثابتة، وهناك 274 منفذا وسيصل عددها إلى 300 منفذ في منتصف 2024 لتغطية كل الجمهورية، ويصل سعر اللحوم في هذه المنافذ إلى 280 جنيها.