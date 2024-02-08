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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

اللحمة البلدي بـ280 جنيها للكيلو| تفاصيل منافذ الزراعة بالمحافظات وأسعار باقي السلع

صدى البلد

أثار ارتفاع أسعار اللحوم البلدية بصورة مبالغ فيها، غضب المواطنين في الشارع المصري، حتى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، موجهًا بمجموعة من الحزم الاجتماعية التي من شأنها تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري.

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اللحمة بـ 280 في منافذ وزارة الزراعة 

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي طرح اللحوم البلدية في منافذها المختلفة بسعر 280 جنيهًا للكيلو في مختلف محافظات الجمهورية، المتواجدة طوال أيام الأسبوع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الزراعة توفر منتجات اللحوم والسلع الغذائية المختلفة

أوضحت وزارة الزراعة أنه يتم توفير مصنعات اللحوم والبيض الأحمر والأبيض، والطيور والمجمدة ومصنعاتها، والأسماك والسلع الغذائية المختلفة مثل « العسل وزيت الزيتون» في منافذ الوزارة الثابتة والمتحركة التي تجوب محافظات الجمهورية.

أكدت وزارة الزراعة أن جميع السلع الغذائية الأساسية متوفرة في جميع منافذها بالكميات المناسبة التي يحتاجها المواطن بأسعار مخفضة، نظرًا لعدم وجود حلقات تسويقية، حيث يتم طرح السلع من المزارعين رأسًا إلى المواطنين دون وجود أي وسيط، ما يجعل الأسعار منخفضة عن نظائرًا في الأسواق بنسبة كبيرة.

منافذ وزارة الزراعة في المحافظات 

توفر وزارة الزراعة 16 منفذًا تابع لها: 

  • نادي الصيد بالدقي
  • 6 منافذ في شارع الهرم بمنطقة المطبعة
  • منفذ في مزرعة كفر غطاطي
  • منفذ بمبنى جهاز التعبئة والإحصاء بشبرا
  • ميدان لاظوغلي بالقاهرة
  • محل فاكهة 278 بداخل السوق بالعبور
  • منفذ بمنطقة ابني بيتك بالمنطقة الثانية
  • محل رقم 6 بالمنطقة الثالثة سوق ابني بيتك
  • 9 منافذ بالحي المتميز بمنطقة 6 أكتوبر
  • منفذ بسوق الفاكهة والخضار للجملة برقم 246 بمدينة السادس من أكتوبر
  • العديد من المنافذ متنوعة على مستوى الجمهورية
  • منافذ جديدة بالمراكز والمدن
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