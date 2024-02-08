اللحمة البلدي بـ280 جنيها للكيلو| تفاصيل منافذ الزراعة بالمحافظات وأسعار باقي السلع

أثار ارتفاع أسعار اللحوم البلدية بصورة مبالغ فيها، غضب المواطنين في الشارع المصري، حتى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، موجهًا بمجموعة من الحزم الاجتماعية التي من شأنها تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري.

اللحمة بـ 280 في منافذ وزارة الزراعة

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي طرح اللحوم البلدية في منافذها المختلفة بسعر 280 جنيهًا للكيلو في مختلف محافظات الجمهورية، المتواجدة طوال أيام الأسبوع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الزراعة توفر منتجات اللحوم والسلع الغذائية المختلفة

أوضحت وزارة الزراعة أنه يتم توفير مصنعات اللحوم والبيض الأحمر والأبيض، والطيور والمجمدة ومصنعاتها، والأسماك والسلع الغذائية المختلفة مثل « العسل وزيت الزيتون» في منافذ الوزارة الثابتة والمتحركة التي تجوب محافظات الجمهورية.

أكدت وزارة الزراعة أن جميع السلع الغذائية الأساسية متوفرة في جميع منافذها بالكميات المناسبة التي يحتاجها المواطن بأسعار مخفضة، نظرًا لعدم وجود حلقات تسويقية، حيث يتم طرح السلع من المزارعين رأسًا إلى المواطنين دون وجود أي وسيط، ما يجعل الأسعار منخفضة عن نظائرًا في الأسواق بنسبة كبيرة.

منافذ وزارة الزراعة في المحافظات

توفر وزارة الزراعة 16 منفذًا تابع لها: