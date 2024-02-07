عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

%15 زيادة في المعاشات .. احسب هتقبض كام؟

صدى البلد

شغل قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15%، ونفس النسبة لـ معاشات تكافل وكرامة، اهتمام جميع مستحقي المعاش في الشارع المصري، متسائلين عن تفاصيل هذا القرار، وموعد تطبيقه؟.. 

ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وذلك بعد ما تطلع الرئيس السيسي على تطورات الوضع الاقتصادي العام، وإجراءات الحكومة لضبط أسعار السلع والخدمات بالأسواق، والحد من التضخم وتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي. 

txt

6 آلاف حدًا أدني|تفاصيل زيادة أجور العاملين في الدولة 1200 جنيه.. اعرف موعد التطبيق

txt

هل تنخفض أسعار العقارات؟.. 5360 جنيها تراجعا في سعر الحديد اليوم| تفاصيل

زيادة المعاشات 15% 

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة المصرية بزيادة المعاشات بنسبة 15% لـ 13.5 مليون مواطن، وكذلك وجه بزيادة معاشات «تكافل وكرامة»، بنفس النسبة 15%، على أن يتم تطبيق تلك الزيادة من الشهر المقبل مارس 2024.

زيادة قيمة المعاشات في مطلع العام الجاري

كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد أعلن عن تطبيق قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن زيادة المعاشات 2023، اعتبارًا من شهر أكتوبر من العام الماضي 2023، وكان قد تقرر مضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقرب من 11 مليون مستحق للمعاش، لتُصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه شهريًا، بتكلفة سنوية 32 مليار جنيه تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات، مع زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين بـ معاش تكافل وكرامة بنسبة 15% بتكلفة سنوية نحو 4.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، بذلك يكون معاش تكافل وكرامة زاد بنسبة أكبر من 40% منذ أبريل 2023.

أصبح الحد الأدنى للمعاشات في مطلع يناير الماضي 1300 جنيه في، بينما يبلغ الحد الأقصى الآن 10 آلاف جنيه.

رفع الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة 

تتضمن الحزمة الاجتماعي التي وجه بها السيسي فع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.

قيمة الزيادة في الأجور

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تكون زيادة الأجور بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.. 

  • 1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة
  • 1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى
  • 1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة.
     
زيادة المعاشات السيسي تكافل وكرامة مارس قيمة الزيادة في الأجور رفع الإعفاء الضريبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من نادي فيوتشر بعد تولي حسام حسن قيادة منتخب مصر

دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. ردده يفتحها الله عليك فتحًا عجيبا

رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%.. قرارات عاجلة من الرئيس السيسي

رسميًا.. تفاصيل القرارات العاجلة للرئيس السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين

بسبب قناة فضائية شهيرة .. قرار قضائي عاجل ضد ميدو

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة .. تفاصيل

حوافز جديدة للموظفين.. 500 جنيه للدرجة السادسة و900 للممتازة بتكلفة 37.5 مليار

لا يصلح | وصف صادم من ميدو لـ محمد صلاح

ترشيحاتنا

متحدث الوزراء : عزل 90 موظفا بالإدارات الزراعية بسبب مخالفات البناء |فيديو

عاجل.. وزير الخارجية الأمريكي: رد حماس يفتح المجال للتوصل إلى اتفاقات

دعاء الإسراء والمعراج .. ردده يصب عليك الرزق والخيرات صبا ويصرف عنك المصائب

الطقس غدا| استقرار الأجواء على جميع الأنحاء.. وصقيع في وسط سيناء

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس بـ ليلة الإسراء والمعراج.. ويشهد احتفاليتها بالسيدة نفيسة|فيديو

حماية الأطفال من الفضاء الإلكتروني.. تفاصيل الاتفاق الأمني بين وزير الداخلية ونظيره البحريني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتشمة وأنيقة.. الملكة رانيا تجذب الأنظار بإطلالة راقية

في عيد ميلادها الـ40.. صور أثارت الجدل لـ نادين نجيم | شاهد

فستان شفاف.. نوال الزغبي تشعل السوشيال ميديا | شاهد

وصول ماجد المهندس لإحياء حفل مهرجان فبراير الكويت ..صور

فيديو

تفاصيل المكالمة التليفونية بين حسام حسن ومحمد صلاح

استشاري اضطرابات النمائية للأطفال يشرح علاج التوحد.. ويوضح: هذا الخطأ يقع فيه المتخصصون..فيديو

الإصابة بالسكر والضغط الأبرز.. فيديو متداول لأضرار تناول الأطفال لـ الحلويات

زلة لسان.. بايدن يعلن التقاءه مؤخرًا برئيس فرنسا المتوفى منذ 28 عاما| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهور المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

اﻟﻤﺰﻳﺪ