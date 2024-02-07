%15 زيادة في المعاشات .. احسب هتقبض كام؟

شغل قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15%، ونفس النسبة لـ معاشات تكافل وكرامة، اهتمام جميع مستحقي المعاش في الشارع المصري، متسائلين عن تفاصيل هذا القرار، وموعد تطبيقه؟..

ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وذلك بعد ما تطلع الرئيس السيسي على تطورات الوضع الاقتصادي العام، وإجراءات الحكومة لضبط أسعار السلع والخدمات بالأسواق، والحد من التضخم وتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي.

زيادة المعاشات 15%

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة المصرية بزيادة المعاشات بنسبة 15% لـ 13.5 مليون مواطن، وكذلك وجه بزيادة معاشات «تكافل وكرامة»، بنفس النسبة 15%، على أن يتم تطبيق تلك الزيادة من الشهر المقبل مارس 2024.

زيادة قيمة المعاشات في مطلع العام الجاري

كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد أعلن عن تطبيق قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن زيادة المعاشات 2023، اعتبارًا من شهر أكتوبر من العام الماضي 2023، وكان قد تقرر مضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقرب من 11 مليون مستحق للمعاش، لتُصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه شهريًا، بتكلفة سنوية 32 مليار جنيه تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات، مع زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين بـ معاش تكافل وكرامة بنسبة 15% بتكلفة سنوية نحو 4.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، بذلك يكون معاش تكافل وكرامة زاد بنسبة أكبر من 40% منذ أبريل 2023.

أصبح الحد الأدنى للمعاشات في مطلع يناير الماضي 1300 جنيه في، بينما يبلغ الحد الأقصى الآن 10 آلاف جنيه.

رفع الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة

تتضمن الحزمة الاجتماعي التي وجه بها السيسي فع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.

قيمة الزيادة في الأجور

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تكون زيادة الأجور بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية..