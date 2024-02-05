هل تنخفض أسعار العقارات؟.. 5360 جنيها تراجعا في سعر الحديد اليوم| تفاصيل

شهد سعر الحديد في الآونة الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا، حتى فقد الكثيرون الأمل في انخفاضه مرة أخرى، إلا أنه وبالتزامن مع تراجع سعر الدولار في السوق الموازية، فوجئ الجميع بإنخفاض سعر الحديد للمرة الأولى منذ فترة طويلة.

احتل انخفاض أسعار الحديد التريند عبر منصات التواصل الاجتماعي، متسائلين عن نسبة الانخفاض في سعره، وهل سيكون هناك انخفاض في أسعار العقارات نتيجة انخفاض سعر الحديد في مصر؟..

سعر الحديد والإسمنت وفقًا لـ مجلس الوزراء

سجل سعر طن الحديد الاستثماري 52619 جنيهًا

سجل سعر طن الإسمنت الرمادي 2344 جنيهًا

سجل سعر طن حديد الجارحي 50 ألف جنيه

سعر طن حديد السويس للصلب 53 ألف جنيه

سعر طن حديد المراكبي 49 ألف جنيه

سعر طن حديد بشاي بلغ 53 ألف جنيه

سجل سعر طن حديد العشري 50 ألف جنيه

سجل سعر طن حديد المصريين 53 ألف جنيه

سجل سعر إسمنت المسلح 1750 جنيهًا

سجل سعر اسمنت النصر 1700 جنيه

سجل سعر اسمنت وادي النيل 1680 جنيهًا

انخفاض سعر حديد عز

انخفض سعر حديد عز خلال تعاملات اليوم الإثنين 5 فبراير 2024، ليسجل طن حديد عز نحو 49920 جنيهًا، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر الحديد للمستهلك

تتم إضافة ما يتراوح ما بين 1000 و2000 جنيه ضريبة قيمة مضافة ورسوم نقل على سعر المصنع، عندما يتم تسعيره للمستهلك.

سبب ارتفاع أسعار الحديد

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” إن زيادة أسعار الحديد خلال الفترة الماضية جاءت نتيجة ارتفاع اسعار الخامات من البيليت والخردة، فضلا عن ارتفاع اسعار الدولار فى السوق السوداء ليسجل 60 جنيها ما ادى الى وجود ازمة في عملية استيراد الحديد الخام والتى نتج عنها زيادة الأسعار.

وأشار إلى أن الشركات تسعى لخفض الاسعار بعد انخفاض التكلفة الإنتاجية، نظرا لانخفاض سعر الدولار، بعد قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة 2٪

ونوه الى ان حديد عز انخفض سعره بنحو 5360 جنيها ، وأصبح هناك يسر فى تدبير العمله الاجنبية لفتح الاعتمادات المستندية بعد انخفاضه بحوالي 10 جنيهات للدولار.

تساؤلات حول انخفاض أسعار العقارات..

مع مفاجأة انخفاض أسعار الحديد، اليوم الإثنين، تساءل الكثيرون عبر منصات التواصل الاجتماعي، حول إمكانية انخفاض أسعار العقارات والوحدات السكنية في الفترة المقبلة نتيجة تراجع أسعار الحديد ومواد البناء، في تعاملات اليوم الإثنين، بالتزامن مع انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية.