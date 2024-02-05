عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هل تنخفض أسعار العقارات؟.. 5360 جنيها تراجعا في سعر الحديد اليوم| تفاصيل

صدى البلد

شهد سعر الحديد في الآونة الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا، حتى فقد الكثيرون الأمل في انخفاضه مرة أخرى، إلا أنه وبالتزامن مع تراجع سعر الدولار في السوق الموازية، فوجئ الجميع بإنخفاض سعر الحديد للمرة الأولى منذ فترة طويلة.

احتل انخفاض أسعار الحديد التريند عبر منصات التواصل الاجتماعي، متسائلين عن نسبة الانخفاض في سعره، وهل سيكون هناك انخفاض في أسعار العقارات نتيجة انخفاض سعر الحديد في مصر؟.. 

txt

ماتشتروش فراخ دلوقت.. بشرى سارة بشأن أسعار الدواجن.. وهذا موعد الانخفاض

txt

عقوبات على المتلاعبين بالمعادن النفيسة.. انخفاض مفاجئ بأسعار الذهب اليوم| تفاصيل

سعر الحديد والإسمنت وفقًا لـ مجلس الوزراء

  • سجل سعر طن الحديد الاستثماري 52619 جنيهًا
  • سجل سعر طن الإسمنت الرمادي 2344 جنيهًا
  • سجل سعر طن حديد الجارحي 50 ألف جنيه
  • سعر طن حديد السويس للصلب 53 ألف جنيه
  • سعر طن حديد المراكبي 49 ألف جنيه
  • سعر طن حديد بشاي بلغ 53 ألف جنيه
  • سجل سعر طن حديد العشري 50 ألف جنيه
  • سجل سعر طن حديد المصريين 53 ألف جنيه
  • سجل سعر إسمنت المسلح 1750 جنيهًا
  • سجل سعر اسمنت النصر 1700 جنيه
  • سجل سعر اسمنت وادي النيل 1680 جنيهًا

انخفاض سعر حديد عز 

انخفض سعر حديد عز خلال تعاملات اليوم الإثنين 5 فبراير 2024، ليسجل طن حديد عز نحو 49920 جنيهًا، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر الحديد للمستهلك 

تتم إضافة ما يتراوح ما بين 1000 و2000 جنيه ضريبة قيمة مضافة ورسوم نقل على سعر المصنع، عندما يتم تسعيره للمستهلك.

سبب ارتفاع أسعار الحديد

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” إن زيادة أسعار الحديد خلال الفترة الماضية جاءت نتيجة ارتفاع اسعار الخامات من البيليت والخردة، فضلا عن ارتفاع اسعار الدولار فى السوق السوداء ليسجل 60 جنيها ما ادى الى وجود ازمة في عملية استيراد الحديد الخام والتى نتج عنها زيادة الأسعار.

وأشار إلى أن الشركات تسعى لخفض الاسعار بعد انخفاض التكلفة الإنتاجية، نظرا لانخفاض سعر الدولار، بعد قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة 2٪

ونوه الى ان حديد عز انخفض سعره بنحو 5360 جنيها ، وأصبح هناك يسر فى تدبير العمله الاجنبية لفتح الاعتمادات المستندية بعد انخفاضه بحوالي 10 جنيهات للدولار.

تساؤلات حول انخفاض أسعار العقارات.. 

مع مفاجأة انخفاض أسعار الحديد، اليوم الإثنين، تساءل الكثيرون عبر منصات التواصل الاجتماعي، حول إمكانية انخفاض أسعار العقارات والوحدات السكنية في الفترة المقبلة نتيجة تراجع أسعار الحديد ومواد البناء، في تعاملات اليوم الإثنين، بالتزامن مع انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية.

اسعار الحديد منصات التواصل الاجتماعى سعر الحديد مجلس الوزراء حديد عز احمد الزيني الاتحاد العام للغرف التجارية اسعار العقارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بمحافظة المنيا

«نزل تحت الـ50»|انهيار الدولار في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

مصري يحجز غرفة في فندق هولندي وبعد سفره وجد مفاجأة صادمة بالمكان|شاهد

آلاف الجنيهات | خبر عاجل عن انخفاض أسعار طن الحديد بسبب الدولار

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

حلمي طولان يكشف مفاجأة مدوية عن ممول صفقات الزمالك

عيار 21 بـ 2900 جنيه.. ما أسباب الانخفاض المفاجئ في أسعار الذهب؟

مفاجأة.. الأهلي يفاوض نجم منتخب جنوب أفريقيا.. ورد فعل مثير من اللاعب

ترشيحاتنا

الذكاء الاصطناعي.. منتخب مصر مع الأرجنتين وإسبانيا في كأس العالم 2026

169 هجوما.. الخارجية الأمريكية ترسل مبعوثها لليمن

بعد هبوط الدولار.. بشرى سارة بشأن أسعار الخضراوات والفاصوليا البيضاء بالأسواق

فضل ليلة النصف من شعبان وحكم الاحتفال بها.. دار الإفتاء ترد

700 جنيه في الجرام..شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن عيار 21..فيديو

هل تنخفض أسعار العقارات؟.. 5360 جنيها تراجعا في سعر الحديد اليوم| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حملات المقاطعة.. مطعم أمريكي شهير يعلن تضرر أعماله في الشرق الأوسط

أبرز هدية قدمتها جورجينا لـ كريستيانو رونالدو في عيد ميلاده.. تعرف عليها

مش هتصدق .. سعر إطلالة هيفاء وهبي المثيرة للجدل

رغم مرضها النادر.. سيلين ديون بإطلالة أنيقة في حفل جرامي 2024

فيديو

منزل عائلي.. مصري يحجز غرفة بفندق في هولندا ليكتشف مفاجأة صادمة

قفل اللعبة .. ماذا يقدم رامز جلال في رمضان 2024؟

وفاء امرأة.. اللقاء الأول لزوجين فرقتهما الحرب العالمية الثانية لمدة 54سنة| فيديو

إحنا ورانا غير الكلام.. طارق صبري يعلق لأول مرة على انفصاله عن شيري عادل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ