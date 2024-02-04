ماتشتروش فراخ دلوقت.. بشرى سارة بشأن أسعار الدواجن.. وهذا موعد الانخفاض

بعدما شهدت أسعار الدواجن ارتفاع كبير في الآونة الأخيرة، بصورة غير مبررة، يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد انخفاضها مرة أخرى، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، الذي يشهد العزومات حول أشهى المأكولات.

مفاجأة سارة بشأن أسعار الدواجن

أكد محمد صالح عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن الزيادة التي حدثت في أسعار الدواجن كانت متوقعة منذ 20 يومًا، وذلك بالتزامن مع زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج من الأعلاف والذرة والصويا، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء وافق على مقترح خاص بشأن تحديد تكلفة سعر كيلو الدواجن ( الفراخ) أسبوعيًا، وذلك بناء على أسعار المدخلات المشاركة في الصناعة.

التجار مصدر التسعير

أشار عضو اتحاد منتجي الدواجن إلى أن الاتحاد ليس من يقوم بتسعير الفراخ، والتجار هم من يقومون بالتسعير، متابعًا في تصريحات تليفزيونية: «التجار اللي بيرفعوا الأسعار بشكل كبير معروفين في السوق، ولكن جهاز حماية المستهلك بياخد اللي يقدر عليه، وفيه ناس كتير من معروفين».

انخفاض أسعار الدواجن

توقع الدكتور محمد صالح أن تتراجع أسعار الدواجن والبيض في الفترة المقبلة، نتيجة الانخفاض الملحوظ في سعر الدولار بالسوق السوداء، مناشدًا المواطنين بالحد من شراء الفراخ واللحوم خلال الأسبوع الجاري حتى يتم تخفيض الأسعار عند التجار.

دواجن

سعر الدواجن اليوم

وسجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم الاحد 5-2-2024، في المزرعة نحو 83 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأعلاف

أسعار الأعلاف .. تراوح سعر الطن بين 25 و 30 ألف جنيه.

أسعار الذرة .. وصل سعر الذرة إلى 11700 جنيه.

سعر الصويا.. سجل اليوم 31 ألف جنيه .

سعر البيض اليوم

سجل سعر طبق البيض الأبيض 119 جنيهًا في المجمعات الاستهلاكية والعربيات المتنقلة التابعة لوزارة الزراعة، ليصل إلى المستهلك بنحو 125 جنيهًا.

وفي الأسواق يتراوح سعر البيض الأبيض بين 135 و 140 جنيهًا للطبق.

وسجل سعر طبق البيض الأحمر 135 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بنحو 145 جنيهًا.

وسجل سعر البيض البلدي 140 جنيهًا للطبق، ليصل إلى المستهلك متراوحًا بين 145 و150 جنيهًا.

سعر الدواجن للمستهلك

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم 5-2-2024، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.

تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم في الأسواق ما بين 90 و95 جنيها للكيلو الواحد.

سعر الكتكوت اليوم

وتراجع سعر الكتكوت اليوم الأحد 5-2-2024، على مستوى جميع الأنواع:

سعر كتكوت أبيض أهالي 23 جنيهًا.

سعر كتكوت أبيض شركات 25 و28 جنيهًا.

سعر كتكوت ساسو سجل 18 جنيهًا.

سعر كتكوت بلدي 9 جنيهات.

سعر كتكوت زري 15 جنيهًا.

بورصة الدواجن

سجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم 83 جنيهًا للكيلو في المزرعة لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 90 و95 جنيهًا للكيلو.

سعر الدواجن الساسو سجل 105 ليصل إلى المواطن بنحو 112 جنيها.

سعر الدواجن البلدي حر استقر عند 120 جنيها للكيلو.

سعر الفراخ اليوم

سجلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم 75 جنيها للكيلو.

تراوح سعر البانيه اليوم بين 190 و 200 جنيها للكيلو الواحد.

سجلت أسعار الدواجن الرزي 120 جنيها للكيلو.

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض في مصر بعدة عوامل، منها زيادة المعروض من الدواجن والبيض في الأسواق، مما أدى إلى زيادة المنافسة بين المنتجين وانخفاض الأسعار أو العكس .