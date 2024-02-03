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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

استقرار أسعار الفراخ.. هذا هو سبب ارتفاعها في الآونة الأخيرة| تفاصيل

صدى البلد

شهدت أسعار الدواجن في الآونة الأخيرة ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار، الأمر الذي أثار استياء المواطنين في الشارع المصري، وقبيل شهر رمضان، تساءل الجميع عن أسعارها وهل سيكون هناك انخفاض مرة أخرى؟.. 

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استقرار أسعار الفراخ اليوم السبت 

شهدت أسعار الفراخ، اليوم السبت، أستقرارا في الأسعار بعد ما ارتفعت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، حيث بلغت: 

  • كيلو الفراخ البلدي 100 جنيه في المزرعة، وتصل للمستهلك بسعر 120 جنيها للكيلو
  • يتراوح سعر كيلو البانية بين 170 إلى 190 جنيه
  • سعر الدواجن المجمدة 100 جنيه في المزرعة ويصل للمستهلك بـ 105 جنيهات للمستهلك
  • كيلو الفراخ الأمهات البيضاء بلغ 75 جنيها
  • كيلو الأوراك يتراوح سعره ما بين 90 و 100 جنيه
  • الكبد والقوانص يتراوح سعرها ما بين 90 و 100 جنيه للكيلو
  • الأجنحة يتراوح سعرها ما بين 45 و 60 جنيها
  • سعر البط الفرنساوي يتراروح ما بين 55 إلى 60 جنيها
  • البط المولار يتراوح سعر الكيلو منه ما بين 60 إلى 65 جنيها
  • يصل سعر البط المسكوفي إلى 100 جنيه للكيلو

أسعار البيض اليوم 

  • سجل سعر البيض الأبيض 131 جنيهًا للكرتونة، ويصل للمستهلك 140 جنيها
  • سجل البيض الأحمر 132 جنيها للكرتونة، ويصل للمستهلك 145 جنيهًا
  • سجل سعر البيض البلدي 140 جنيها للكرتونة ويصل للمستهلك بسعر 160 جنيها

سبب ارتفاع أسعار الدواجن 

قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، خلال تصريحات لـ «صدي البلد» ،   إن زيادة أسعار الأعلاف بالأسواق السبب الرئيسي في زيادة أسعار الدواجن حيث ترتفع كل يوم حتى وصلت نسبة الارتفاع إلي 40% .

وأضاف «الزيني» أن المربيين يرثون حالهم ومنهم من توقف عن الإنتاج بالفعل ، مشيرًا إلى أن مستلزمات الإنتاج غير متوافرة والاسعار غير طبيعية فطن الذرة تجاوز 20 الف جنيه في حين وصل طن فول الصويا الى 47 الف جنيه وذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء الذى وصل الى 71 جنيها.

وأشار «نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن»  إلي أن أن هناك مشكلة من توافر مستلزمات الإنتاج موضحا ان نسبة استيرادنا من مستلزمات الإنتاج تتراوح من 80 % من الذرة وحوالي 95 % صويا وهذه النسبة كبيرة جداً ، كما تعد الأعلاف 70 % من تكاليف الإنتاج.

أسعار الفراخ شهر رمضان الفراخ البلدي كيلو الأوراك اسعار البيض

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