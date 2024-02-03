استقرار أسعار الفراخ.. هذا هو سبب ارتفاعها في الآونة الأخيرة| تفاصيل

شهدت أسعار الدواجن في الآونة الأخيرة ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار، الأمر الذي أثار استياء المواطنين في الشارع المصري، وقبيل شهر رمضان، تساءل الجميع عن أسعارها وهل سيكون هناك انخفاض مرة أخرى؟..

استقرار أسعار الفراخ اليوم السبت

شهدت أسعار الفراخ، اليوم السبت، أستقرارا في الأسعار بعد ما ارتفعت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، حيث بلغت:

كيلو الفراخ البلدي 100 جنيه في المزرعة، وتصل للمستهلك بسعر 120 جنيها للكيلو

يتراوح سعر كيلو البانية بين 170 إلى 190 جنيه

سعر الدواجن المجمدة 100 جنيه في المزرعة ويصل للمستهلك بـ 105 جنيهات للمستهلك

كيلو الفراخ الأمهات البيضاء بلغ 75 جنيها

كيلو الأوراك يتراوح سعره ما بين 90 و 100 جنيه

الكبد والقوانص يتراوح سعرها ما بين 90 و 100 جنيه للكيلو

الأجنحة يتراوح سعرها ما بين 45 و 60 جنيها

سعر البط الفرنساوي يتراروح ما بين 55 إلى 60 جنيها

البط المولار يتراوح سعر الكيلو منه ما بين 60 إلى 65 جنيها

يصل سعر البط المسكوفي إلى 100 جنيه للكيلو

أسعار البيض اليوم

سجل سعر البيض الأبيض 131 جنيهًا للكرتونة، ويصل للمستهلك 140 جنيها

سجل البيض الأحمر 132 جنيها للكرتونة، ويصل للمستهلك 145 جنيهًا

سجل سعر البيض البلدي 140 جنيها للكرتونة ويصل للمستهلك بسعر 160 جنيها

سبب ارتفاع أسعار الدواجن

قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، خلال تصريحات لـ «صدي البلد» ، إن زيادة أسعار الأعلاف بالأسواق السبب الرئيسي في زيادة أسعار الدواجن حيث ترتفع كل يوم حتى وصلت نسبة الارتفاع إلي 40% .

وأضاف «الزيني» أن المربيين يرثون حالهم ومنهم من توقف عن الإنتاج بالفعل ، مشيرًا إلى أن مستلزمات الإنتاج غير متوافرة والاسعار غير طبيعية فطن الذرة تجاوز 20 الف جنيه في حين وصل طن فول الصويا الى 47 الف جنيه وذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء الذى وصل الى 71 جنيها.

وأشار «نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن» إلي أن أن هناك مشكلة من توافر مستلزمات الإنتاج موضحا ان نسبة استيرادنا من مستلزمات الإنتاج تتراوح من 80 % من الذرة وحوالي 95 % صويا وهذه النسبة كبيرة جداً ، كما تعد الأعلاف 70 % من تكاليف الإنتاج.