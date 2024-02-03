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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

عقوبات على المتلاعبين بالمعادن النفيسة.. انخفاض مفاجئ بأسعار الذهب اليوم| تفاصيل

صدى البلد

شهدت أسعار الذهب في مصر تذبذبا كبيرا في الآونة الأخيرة، حتى ارتفع سعره بصورة مبالغ فيها دون مبررات، الأمر الذي سبب استياء كبيرا بين المواطنين المصريين، خاصة النساء المحبات لإرتداء الذهب للزينة، إلا أنه فاجئ الجميع في تعاملات اليوم السبت بانخفاض مفاجئ.

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انخفاض مفاجئ في سعر الذهب 

شهد سعر الذهب، اليوم السبت، انخفاضًا مفاجئًا، حيث تراجع سعر الجرام بنحو 150 جنيهًا بحلول التعاملات المسائية، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات.

في منتصف التعاملات كان سعر الجرام من الذهب قد انخفض بنحو 50 جنيهًا، مقارنة بمستواه أمس، ليصبح مستوى التراجع خلال اليوم 200 جنيه.

أسعار الذهب اليوم

  • سجل عيار 14 نحو 2467 جنيهًا للجرام
  • سجل عيار 18 نحو 3171 جنيهًا للجرام
  • بلغ سعر عيار 21 من الذهب 3700 جنيه للجرام
  • انخفض سعر عيار 24 إلى 4229 جنيها
  • تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 29600 جنيه

عقوبات التلاعب في أسعار الذهب 

وتشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وايضا العملات الأجنبية حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.

تراجع مدفوع بالدولار

تراجعت أسعار الذهب، مع صعود الدولار، بعد تقرير قوي للوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة مما أثار بعض الشكوك بشأن ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يبدأ خفض أسعار الفائدة قريبا.

وانخفض السعر الفوري للذهب بنسبة 0.8٪ إلى 2038.59 دولار للأوقية بحلول الساعة 1845 بتوقيت غرينتش، لكن الأسعار ارتفعت بنسبة 1٪ تقريبًا خلال الأسبوع واستقرت فوق المستوى الرئيسي 2000 دولار منذ بداية العام.

وجرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب منخفضة 0.8 % إلى 2053.7 دولار.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.9%، مما يجعل السبائك أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الأجانب. كما ارتفعت عائدات السندات القياسية لأجل 10 سنوات.

أضاف أصحاب العمل في الولايات المتحدة 353 ألف وظيفة في يناير متجاوزًا توقعات الاقتصاديين البالغة 180 ألفًا.

 وقد شجع الاقتصاد المرن وإنتاجية العمال القوية الشركات على توظيف المزيد من الموظفين والاحتفاظ بهم، وهو الاتجاه الذي يمكن أن يحمي الاقتصاد من الركود هذا العام.

وفقًا لتقرير CME Fed Watch، يتوقع المتداولون الآن فرصة بنسبة 70٪ تقريبًا لخفض أسعار الفائدة الأمريكية في مايو، مقارنة بـ 92٪ قبل صدور البيانات. ويعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

 

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