من المشدد للعفو الطبي.. قصة كريم الهواري المتسبب في وفاة 4 طلاب بالشيخ زايد

أعلن محامي أسرة المتهم كريم الهواري نجل رجل الأعمال محمد الهواري مالك سلسلة هايبر وان، أنه تم الإفراج عن المتهم بعفو طبي، بعد تأييد الحكم في حقه بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، وإثبات تنازل أسر الضحايا عن الادعاء بالحق المدني في قضية حادث الشيخ زايد.. فما القصة؟..

حادث تصادم أدى إلى وفاة 4 طلاب

بدأت الواقعة عندما كان يستقل كريم الهواري سياراته، بسرعة عالية في شارع النزهة بمدينة الشيخ زايد، ليصطدم بسيارة أخرى من نوع هيونداي، كان يستقلها 4 طلاب، ونتج عن هذا الاصطدام العنيف تدمير السيارة بالكامل وانقلابها ووفاة كل من كان فيها.

ووقعت الحادثة في ديسمبر من عام 2021، واح ضحيتها 4 شباب هم « يوسف محمد العباسي شعبان، عبدالله محمد حسانين خلاف، عمر حمدي خليل توفيق، سعيد حسن شلبي المتولي».

كريم الهواري تحت تأثير المخدر

تم القبض على نجل رجل الأعمال محمد الهواري، وأكد تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، ان العنيات المأخوذة منه تحتوي على جوهر مخدر، ومادة الكحول الإيثيلي، ووجهت النيابة العامة له عدة اتهامات تتمضن حيازته مواد مخدرة بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في وفاة 4 أشخاص بسبب إهماله وعونته وعدم احترازه وماعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بتجاوزه السرعة المقررة قانونًا حال قيادته سيارته بمنطقة الشيخ زايد تحت تأثير مادة مهدرة وأخرى مسكرة.

كانت النيابة العامة أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، منهم اثنان رأيا الحادث على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، وثالث سجلت آلة مراقبة خاصَّة به مجريات الحادث على ذات الصورة، وضابط الشرطة الذي تلقى إخطار الحادث وتولى فحصه، وآخر أجرى التحريات حوله، والطبيبة الشرعية التي فحصت العينة المأخوذة من المتهم، فضلًا عما ثبت للنيابة العامة من مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشاهد المذكور، وما ثبت من معاينتها لموقع آلة المراقبة التي سجلت هذا المقطع، وما ثبت كذلك من معاينتها مسرح الحادث، وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلي.

السجن المشدد لمدة 3 سنوات

قضت محكمة الجنايات حضوريًا، بعد انتهاء التحقيقات بمعاقبة كريم الهواري، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، وإثبات تنازل ورثة المجني عليهم عن الإدعاء المدني.

الإفراج عن كريم الهواري بعفو طبي

وعلم صدي من مصدر مطلع بدفاع أسرة كريم الهواري، نجل رجل الأعمال محمد الهواري مالك هايبر وان، المتهم في دهس ٤ شباب بالشيخ زايد أنه تم الإفراج عن كريم.

وأوضح المحامي في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن كريم الهواري أفرج عنه بعفو طبي بعد الحكم عليه بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، وإثبات تنازل ورثة المجني عليهم عن الادعاء المدني في القضية.