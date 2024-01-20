48000 جنيه للطن.. مصانع عز ترفع سعر الحديد للمرة الثالثة خلال يناير

أعلنت شركة حديد عز عن زيادة جديدة في أسعار بيع حديد التسليح للمرة الثالثة على التوالى خلال شهر يناير 2024 ، حيث أبلغت الشركة الوكلاء في رسالة نصية عن زيادة سعر بيع حديد التسليح اليوم ليصل سعر الطن إلى 48300 جنيه للطن أرض بيع المصنع شامل ضريبة القيمة المضافة.

وأعلنت شركة حديد عز زيادة سعر بيع الحديد في بداية يناير لمستوي 42 ألف جنيه، قبل أن ترفع سعر البيع للمرة الثانية في 14 يناير الجاري لمستوي 44500 جنيه بزيادة 2500 جنيها

وعدلت حديد عز أكبر منتج للصلب في السوق المحلي سعر بيع حديد التسليح للمرة الثالثة ليصل إلى 48300 بزيادة تقدر بنحو 3800 جنيه، ليصل مجمل الزيادة في سعر طن الحديد ما يقارب 8 الاف جنيه خلال 20 يوما فقط

وتعتمد مصانع الحديد في التسعير على سعر الدولار في السوق السوداء والذي شهد ارتفاعات متتالية خلال الأيام الماضية.

وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن أغلب الزيادات تعود للتحركات الناتجة عن سعر صرف الدولار فى السوق غير الرسمية والذى يؤثر بشكل أساسى على تكلفة استيراد خامات الإنتاج.

وتابع في تصريحات لـ “ صدى البلد” أن تدبير الدولار للمصانع من المتوقع أن يزيد طاقتها الإنتاجية ويؤثر إيجابًا على الأسعار.