6 آلاف حدًا أدني|تفاصيل زيادة أجور العاملين في الدولة 1200 جنيه.. اعرف موعد التطبيق

عانى المواطنون المصريون في الآونة الأخيرة من ارتفاع أسعار السلع وانخفاض المرتبات، على الرغم من التدخل الحكومي المتكرر لتخفيف العبء على كاهل المواطنين، الأمر الذي استدعى التدخل الرئاسي.

ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وذلك بعد ما تطلع الرئيس السيسي على تطورات الوضع الاقتصادي العام، وإجراءات الحكومة لضبط أسعار السلع والخدمات بالأسواق، والحد من التضخم وتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي.

قرار رئاسي بزيادة المرتبات

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتبارًا من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية.

قيمة الزيادة في الأجور

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تكون زيادة الأجور بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية..

1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة

1100 جنيه للدرجات من الثالثة للاولى

1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة.

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه

من المقرر أن يتم تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا، بتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسية، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37.5 مليار جنيه، وتكون التكليفة الإجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس على رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.

تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية لهذه الفئات

تضمنت الحزمة الإجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تترواح بين 325 جنيهًا و475 جنيهًا، و 1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.

وتطبيق 4.5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.

6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألف في هذه المهن

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألف من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

زيادة 15% في المعاشات

شملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادة 15% في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و 15% زيادة في معاشات «تكافل وكرامة» بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات «تكافل وكرامة» في العام المالي 2024/2025.

رفع الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة

تتضمن الحزمة الاجتماعي التي وجه بها السيسي فع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.