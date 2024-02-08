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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

180 مليار جنيه..الحمصاني: مدبولي وجه بالتنفيذ الفوري لقرارات الرئيس بداية من مارس

زيادة الحد الادنى
زيادة الحد الادنى للأجور

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة ثمّن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حزمة الرعاية الاجتماعية التي أقرها امس وأكد على ان الحكومة ستقوم بتطبيقها بشكل فوري خلال مارس المقبل.

وأضاف الحمصاني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة” المذاع عبر قناة “المحور” ان القيمة الإجمالية لحزمة الرعاية الاجتماعية التي أقرها الرئيس السيسي تقدر بـ 180 مليار جنيه ستعمل الحكومة على تطبيقها بداية من شهر مارس المقبل.

وأكد المتحدث باسم الحكومة أن الدكتور مصطفى مدبولي وجه الوزراء ببذل أقصى جهد ممكن لتخفيف الإعباء عن المواطنين والسعي الدائم لاحتواء اكبر قدر ممكن من التحديات الاقتصادية وتخفيف آثارها على المواطنين.

قرارات الرئيس

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قرارات مهمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

ووجه السيسي بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل.

وتتضمن الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.

وشملت التوجيهات تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

ووجه الرئيس السيسي الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية.

كما وجه السيسي الحكومة برفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسى 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024 /2025.

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