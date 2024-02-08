تحرك جديد من القومي للأجور لتطبيق زيادات المرتبات على القطاع الخاص.. تفاصيل

قال مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، إن المجلس القومي للأجور يحدد قيمة زيادة الرواتب بعد المناقشة مع ممثلي القطاع الخاص.

وأضاف مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "العاملون في القطاع الخاص لهم منظومة مختلفة، والذي يحدد قيمة العلاوة أو الحد الأدنى للأجور هو المجلس القومي للأجور".

وأشار مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور،: "تم تقديم طلب إلى المجلس القومي للأجور للتصديق على زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، ويجرى حاليا عقد مشاورات بين المجلس وأصحاب الأعمال والاتحادات لبحث قيمة زيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص".