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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. رد ناري من أحمد موسى على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي.. الوزراء: مصر اقتربت من الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:


"لازم يتحاكم".. رد ناري من أحمد موسى على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي
خصص الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، فقرة لتناول بيان قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن مصد رفيع المستوى صرح بأن مصر تتابع عن كثب الموقف في مدينة رفح الفلسطينية ومستعدة للتعامل مع كل السيناريوهات.


الوزراء: مصر اقتربت من الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء عقد لقاءات مع مديرة صندوق النقد الدولي على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي، منوها بأن رئيس الوزراء أكد على استمرار مصر في عملية الإصلاح.


تحلوا بالنخوة.. رد الفنان محمود عامر عن هجوم السوشيال ميديا بسبب زواجه
قال الفنان محمود عامر، إنّه لم يكن لديه أي فكرة بأن رد الفعل على نشر صور زفافه مع زوجته سيكون بهذا الشكل، موضحًا: "هناك أحداث كثيرة توجع القلب على الحدود المصرية، حيث يستهدف العدوان الإسرائيلي أهلنا في غزة، وبالتالي، كان يجب على الناس أن يتحلوا بالنخوة".


مصطفى بكري: مصر رفضت كل الاقتراحات المتعلقة بسيادتها على محور فيلادلفيا
قال النائب مصطفى بكري، إن إسرائيل لم تحقق أيا من أهدافها في الحرب، سواء تحرير الرهائن أو القضاء على حماس، وبالتالي لا يوجد حل سوى الهروب إلى الامام وإلقاء التهم على مصر.


عبد المنعم سعيد: النخبة الفلسطينية يجب أن تتحد ولا تتلقى أوامر من أحد
شن الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، هجوما حادا على الاحتلال الإسرائيلي بسبب عدوانه على قطاع غزة. قائلا :"إسرائيل لأول مرة تخسر التعاطف الدولي بعد المجازر التي تقوم بها ضد المدنيين".


أنت مركز بتقول إيه.. تعليق لميس الحديدي على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي
قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن أهالي رفح على  الحدود الشرقية  عاشوا ليلة بالغة الصعوبة بالامس بعدما  أخذت تل أبيب  الضوء الأخضر من الرئيس الامريكي  جو بايدن  بالامس قضت  رفح ليلة كاملة تحت قصف  وحشي  على مخيم الشابورة وعدد من المناطق السكنية في رفح   وتم قصف مسجدين و14 بيت وأودى بحياة 100 فلسطيني.


الخارجية: مصر مستعدة للتعامل مع أي سيناريوهات جديدة بشأن الحرب على غزة
قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الدولة المصرية تسابق الزمن مع الجميع، سواء قطر وأمريكا والجانب الفلسطيني والإسرائيلي، محاولة منها في الوصول للتهدئة وافراغ الأزمة من عنفوانها الحالي، مؤكدا ان الهدف الآن هو حقن الدماء.


أستاذ قانون يوضح الفرق بين عمليات الاتجار وحيازة العملة الصعبة
علق الدكتور أسامة  عبيد، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، على حملات  ضبط  الاتجار بالعملة ومخاوف توسعها، قائلا  “مادة 212 من قانون البنك المركزي الساري  الصادر عام 2020 ومقابل لها المادة 111 من نفس القانون رقم 88 لسنة 2003  وهي مادة قديمة وموجود من سنين طويلة، وتنص على ”كل من كان مالكا أو آلت اليه عملة أو نقد اجنبي أن يحتفظ بحيازته".


عصام هلال: التحديات الراهنة أثبتت بعد نظر مصر في تطوير قدرات سلاحها
أكد النائب عصام هلال، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، أن تصريحات الكيان الصهيوني  والهجوم على مصر، هو تغطية على فشل ذريع على أرض غزة وعدم قدرتهم على تحقيق أي مكاسب، لذلك يحاولون تحقيق مكاسب على حساب مصر، واصفا هذه التصريحات "بغير المسؤولة وغير المقبولة".


الباز: مصر الأكثر يقظة وتنبها وتحذيرا من اتساع دائرة الصراع في غزة
علق الإعلامي محمد الباز على تطورات الأوضاع في  قطاع غزة خاصة بعد العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة على رفح الفلسطينية.

 

توك شو أحمد موسى صندوق النقد الدولى فلسطين رفح

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