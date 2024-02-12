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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحلوا بالنخوة.. رد الفنان محمود عامر عن هجوم السوشيال ميديا بسبب زواجه

الفنان محمود عامر
الفنان محمود عامر

قال الفنان محمود عامر، إنّه لم يكن لديه أي فكرة بأن رد الفعل على نشر صور زفافه مع زوجته سيكون بهذا الشكل، موضحًا: "هناك أحداث كثيرة توجع القلب على الحدود المصرية، حيث يستهدف العدوان الإسرائيلي أهلنا في غزة، وبالتالي، كان يجب على الناس أن يتحلوا بالنخوة".

 

وأضاف "عامر"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، عبر قناة "المحور": "لم نفعل شيئا خاطئا، ولم نرتكب أي جرم ولم نفعل أي شيء يسيء للناس، وأنا طول عمري معملتش أي شيء يسيء للناس".

 

وتابع الفنان: "من خلال موهبتي، حاولت نشر الطاقة الإيجابية حتى في أحلك ظروف الوجع الخاصة بي، وحتى الآن، أنام على روحي، لأني مرهق".

 

 لا يهمني أبدا

إلى ذلك، قالت الدكتورة رشا زوجة الفنان: "ما حدث على السوشيال ميديا لا يهمني أبدا، الأهم هو أننا مقتنعان ببعض، ومش مهم حاجة عندي غير الناس اللي بتحبنا وبتدعي لنا وبتقول لنا مبروك، وطول ما إحنا حابين بعض واخترنا بعض عن اقتناع مش مهم أي كلام سلبي، كل واحد يبص لنفسه". 
 

الفنان محمود عامر الحدود المصرية العدوان الإسرائيلي غزة هبة جلال

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