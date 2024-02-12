«الناس مستكترة عليا»| محمود عامر يرد على انتقادات زواجه.. وطليقته لاشينة لاشين: "عندنا أحفاد"

زواج محمود عامر.. أثار الفنان محمود عامر جدلًا واسعًا عقب عقد قرانه وزواجه، ليتصدر الفنان محمود عامر تريند منصات التواصل الاجتماعي المختلفة عقب زواجه من سيدة خارج الوسط الفني تصغره في العمر، وهو يبلغ من العمر 69 عامًا.

زواج محمود عامر

وأعلن الفنان محمود عامر عن زواجه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ونشر الفنان محمود عامر عدد من الصور والفيديوهات مع زوجته من حفل زفافهما.

وعلق الفنان محمود عامر علي المنشور، كاتبًا: "الحمد لله والشكر لله على كل شيء تم بالأمس عقد القران والزفاف على الدكتورة رشا فرج".