عبد المنعم سعيد: النخبة الفلسطينية يجب أن تتحد ولا تتلقى أوامر من أحد

شن الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، هجوما حادا على الاحتلال الإسرائيلي بسبب عدوانه على قطاع غزة. قائلا :"إسرائيل لأول مرة تخسر التعاطف الدولي بعد المجازر التي تقوم بها ضد المدنيين".

وأضاف عبد المنعم سعيد خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يسعى لكسب تعاطف الشعب من خلال القضية الفلسطينية، متابعا أن هناك حلم صهيوني باحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة، ويجب الحرب على جبهة واحدة مع دحر الانقسام الداخلي في فلسطين.

وشدد على أن العالم يتحدث الآن عن حل الدولتين، والفرصة كانت وما تزال في يد السلطة الفلسطينية لقيام دولة مستقلة برئيس واحد.

وأوضح الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، أن مصر تمتلك قوة عسكرية كبيرة وهذا ما تدركه تل أبيب، ومصر تقوم بعملية تنمية شاملة في سيناء، والقوات المسلحة تفرض سيطرتها على سيناء والأراضي المصرية بالكامل، متابعا: “إسرائيل أعلنت تعهدها لأمريكا بفتح ممر لتحرك سكان جنوب غزة إلى وسط وشمال القطاع”.

كما شدد المفكر السياسي، على ضرورة أن تتحد النخبة الفلسطينية ولا تتلقى أوامر من أحد.