الوزراء: مصر اقتربت من الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء عقد لقاءات مع مديرة صندوق النقد الدولي على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي، منوها بأن رئيس الوزراء أكد على استمرار مصر في عملية الإصلاح.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن الحوار مع مديرة صندوق النقد الدولي كان إيجابي بالأمس واليوم، متابعا أن مديرة الصندوق أكدت على دعم الصندوق لمصر.

وتابع المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك قريبا أخبار إيجابية بخصوص قرض صندوق النقد الدولي لمصر ، وسيتم الإعلان عنها قريبا، ونتائج التفاوض مع مديرة الصندوق إيجابية.

وأشار المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن مصر اقتربت من الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وقريبا سيتم اعلان كافة التفاصيل المتعلقة بالاتفاق مه صندوق النقد الدولي.