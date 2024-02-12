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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التفاصيل قريبا.. الحكومة: المباحثات مع صندوق النقد الدولي تشهد تطورات إيجابية

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي

كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل لقاء مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمديرة صندوق النقد الدولي على هامش مشاركته في القمة العالمية للحكومات في دبي.

 

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وقال محمد الحمصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"،  إن المباحثات مع صندوق النقد الدولي مازالت مستمرة والمباحثات تشهد تطورات إيجابية وبمجرد الانتهاء منها سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل .

أضاف محمد الحماني:" سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل قريبا بعد انتهاء الاتفاق ".

 وتابع محمد الحمصاني :" رئيس الوزراء يشارك في القمة العالمية للحكومات التي تستهدف طرح الرؤى والأفكار حول التحديات الاقتصادية على الدول خاصة الدول النامية ".

واكمل محمد الحمصاني :"  رئيس الوزراء عقد لقاءات مع مدير البنك الدولي ومديرة صندوق النقد الدولي ورئيسة وزراء صربيا  والشيخ محمد بن راشد، وكافة اللقاءات استهدفت تدعيم العلاقات بين مصر والشركاء الدوليين والدول الشقيقة والعمل".

لفت محمد الحمصاني :" مديرة صندوق النقد الدولي أشارت إلى تفهمها  للتحديات الاقتصادية التي تمر بها مصر وأكدت دعم الصندوق لمصر ".

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