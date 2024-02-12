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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مدبولي: القمة العالمية للحكومات بدبي تستشرف آفاق جديدة للغد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين بالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في مدينة دبي على هامش القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها مدينة دبي وانطلقت في وقت سابق من اليوم، وتستمر لمدة ثلاثة أيام تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".

وأشارت صحيفة "البيان" الإماراتية إلى أن مدبولي وبن راشد، بحثا خلال اللقاء تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بين مصر والإمارات على مختلف المستويات، لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين، وبما يعزز مكانتيهما الإقليمية والدولية.

ورحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالدكتور مصطفى مدبولي والوفد المرافق، مؤكداً عمق أواصر الروابط ومتانة العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التي تجمع مصر والإمارات والحرص المشترك على تطوير تلك العلاقات والنهوض بها إلى مستويات جديدة في مختلف المجالات.

وثمن بن راشد حرص مصر على المشاركة الفاعلة في القمة العالمية للحكومات، متمنياً لمصر قيادةً وحكومةً وشعباً مزيداً من التقدم والازدهار والنماء في القطاعات والمجالات كافة.

من جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولي عمق العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين والحرص على تنميتها وتطويرها في القطاعات كافة، مهنئا الإمارات وقيادتها الرشيدة على التنظيم النموذجي للقمة العالمية للحكومات والتفاعل العالمي الواسع مع مخرجاتها، مشيداً بدور القمة كمنصة عالمية هدفها النهوض بالعمل الحكومي وتحقيق التنمية والازدهار واستشراف آفاق جديدة لغد أفضل للبشرية.

يُذكر أن القمة العالمية للحكومات 2024 تشهد في نسختها الحالية حضور أكثر من 4000 متخصص من 140 حكومة و85 منظمة دولية و700 شركة عالمية لبحث التوجهات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسة حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.

القمة العالمية للحكومات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات استشراف حكومات المستقبل

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