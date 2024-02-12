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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الباز: مصر الأكثر يقظة وتنبها وتحذيرا من اتساع دائرة الصراع في غزة

محمد الباز
محمد الباز

علق الإعلامي محمد الباز على تطورات الأوضاع في  قطاع غزة خاصة بعد العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة على رفح الفلسطينية.

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وقال محمد الباز في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة "الأولى"، :" مصر كانت الأكثر يقظة وتنبها وتحذيرا من اتساع  دائرة الصراع ".

وأضاف محمد الباز:" ما يحدث في قطاع غزة يعتبر حرب انتقامية شرسة ترتقي إلى حرب الإبادة للشعب الفلسطيني، ومصر أكدت أن ما يحدث في غزة حرب إبادة لتصفية القضية الفلسطينية ".

وأكمل محمد الباز:" مصر جاهزة بكل السيناريوهات للتعامل مع استمرار التصعيد في رفح الفلسطينية  خاصة في التعامل مع كل ما يمس الأمن القومي المصري ".

ولفت محمد الباز إلى أن:" الولايات المتحدة الأمريكية أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل لإبادة المدنيين الفلسطينيين". 

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