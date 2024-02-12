عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سفير فلسطين بالأمم المتحدة: أمريكا تعطل قرار وقف الحرب في غزة.. فيديو

مجلس الأمن
مجلس الأمن

قال إبراهيم خريشة، سفير فلسطين بالأمم المتحدة فى جينيف، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعطل قرار وقف الحرب في غزة.

txt

عاجل.. نقل وزير الدفاع الأمريكي إلى مستشفى عسكري في الولايات المتحدة

txt

رغم انتكاسات المفاوضات.. تفاؤل بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس

وأضاف إبراهيم خريشة، سفير فلسطين بالأمم المتحدة فى جينيف، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية"اكسترا نيوز"،: " الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أنتجمل الكلام والمواقف وتأمر إسرائيل أن تتجنب المدنيين وهذا كلام اغير مسؤول".

أكد: "أمريكا هي المشارك المشارك الأول فى أى مجزرة جديدة ترتكب بحق أبناء شعبنا الفلسطينى فى غزة، منذ بداية الأحداث"، لافتا: "أمريكا هى التىتحمى إسرائيل فى مجلس الأمن حيث هناك 47 فيتو استخدموا من قبل الولايات المتحدة لحماية إسرائيل".

واسترسل إبراهيم خريشة، سفير فلسطين بالأمم المتحدة فى جينيف،: "هناك توجه لمجلس الأمن لوقف اطلاق النار في غزة وهناك مشروع قرار ولازالت أمريكاتعطل هذا القرار".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في مصر اليوم .. عيار 21 يسجل مفاجأة

مدبولي ينقل تعازي السيسي في شهداء الإمارات.. تضامن مصري مع ضحايا الإرهاب

كوبونات بـ 250 جنيها لكل مواطن.. التموين تستعد لشهر رمضان 2024

قرار قضائي عاجل ضد مرتضي منصور في سب وقذف الخطيب.. تعرف عليه

بيان عاجل لـ مصر بشأن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرفة

ببيجامات ودبدوب.. محمود عامر وزوجته يثيران الجدل في يوم الصباحية

عدم استقرار جوي يضرب مصر.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار خلال الساعات المقبلة

أحمد حسن يعلق على فوز الزمالك أمام ليفز .. تفاصيل

ترشيحاتنا

عبد المنعم سعيد: النخبة الفلسطينية يجب أن تتحد ولا تتلقى أوامر من أحد

إيلون ماسك ينفي إدعاءات أوكرانية تتهم روسيا باستخدام خدمة ستارلينك

كيف تنام الحيتان والدلافين البحرية تحت الماء دون حبس أنفاسها؟

فرج عامر: اتحاد جدة يقدم عرضا مغريا لمحمد صلاح (الأكبر في التاريخ)

الكرملين يرد على تعليقات ترامب بشأن روسيا والناتو

الخارجية: تصريحات الحكومة الإسرائيلية غير مسئولة.. وتدمر كل محاولات إحتواء الأزمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإقلاع عن التدخين يحميك من مرض خطير.. تفاصيل

شاهد.. أمير كرارة من كواليس مسلسل "بيت الرفاعي"

كيف تتخلص من آلام الظهر بدون علاج

مع تغيرات الطقس.. أنواع وأسباب التهاب الجيوب الأنفية

فيديو

مفاجأة للمصريين.. قانون رعاية حقوق المسنين

أين اختفى السكر من الأسواق؟.. شركات الإنتاج تكشف الحقيقة

بمناسبة عيد الحب.. نسمة محجوب تطرح أغنية "حبيتك" |فيديو

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لكلية القادة والأركان لمناقشة الاستعداد القتالى للقوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (5) التّعامل مع الخذلان وخيبة الأمل

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ