سفير فلسطين بالأمم المتحدة: أمريكا تعطل قرار وقف الحرب في غزة.. فيديو

قال إبراهيم خريشة، سفير فلسطين بالأمم المتحدة فى جينيف، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعطل قرار وقف الحرب في غزة.

وأضاف إبراهيم خريشة، سفير فلسطين بالأمم المتحدة فى جينيف، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية"اكسترا نيوز"،: " الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أنتجمل الكلام والمواقف وتأمر إسرائيل أن تتجنب المدنيين وهذا كلام اغير مسؤول".

أكد: "أمريكا هي المشارك المشارك الأول فى أى مجزرة جديدة ترتكب بحق أبناء شعبنا الفلسطينى فى غزة، منذ بداية الأحداث"، لافتا: "أمريكا هى التىتحمى إسرائيل فى مجلس الأمن حيث هناك 47 فيتو استخدموا من قبل الولايات المتحدة لحماية إسرائيل".

واسترسل إبراهيم خريشة، سفير فلسطين بالأمم المتحدة فى جينيف،: "هناك توجه لمجلس الأمن لوقف اطلاق النار في غزة وهناك مشروع قرار ولازالت أمريكاتعطل هذا القرار".