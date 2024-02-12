إعلان مهم من أمريكا بشأن قطع المساعدات عن إسرائيل

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن لا ترى أن قطع المساعدات عن إسرائيل ستكون خطوة أكثر تأثيرًا مما اتخذته الولايات المتحدة بالفعل.

وأضافت الخارجية الأمريكية أن واشنطن ترفض أي هجوم إسرائيلي واسع النطاق على مدينة رفح في غزة بدون خطة لحماية المدنيين.

ولفتت الخارجية الأمريكية إلى أنه لا يجب ألا تؤثر الضربات في رفح على مفاوضات تبادل الأسرى.

وادعت أن هناك كتائب لحماس في رفح جنوبي قطاع غزة، موضحة أنها تسعى للحصول على مزيد من المعلومات من الأونروا وإسرائيل بشأن مزاعم وجود مركز قيادة لحماس أسفل المقر الرئيسي للوكالة في غزة.

ولفتت الخارجية الأمريكية إلى أن الاتفاق بشأن الرهائن في غزة لا يزال ممكنًا، مؤكدة أن تريد رؤية استمرار المفاوضات لتحقيق هدنة وتعتقد أنه يمكن إحراز تقدم فيها.

