عاجل.. نقل وزير الدفاع الأمريكي إلى مستشفى عسكري في الولايات المتحدة

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بات رايدر، أنه تم نقل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى مستشفى والتر ريد الطبي العسكري الوطني لإجراء فحوصات على المثانة.

وقال رايدر في بيان له عبر موقع الوزارة الرسمي: "تم نقل وزير الدفاع لويد أوستن بواسطة حرسه الأمني إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني لفحصه بحثًا عن أعراض تشير إلى وجود مشكلة طارئة في المثانة".

وأضاف أن نائب وزير الدفاع الأمريكي سيتولي مهم ووجبات أوستن إذا لزم الأمر.

وأشار إلى أن أوستن ذهب إلى المستشفي ومعه أنظمة الاتصالات السرية وغير السرية اللازمة لأداء واجباته.

ومن الجدير بالذكر أو وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يعاني من سرطان في المثانة وقد نقل في وقت سابق إلى المستشفي.