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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوستن : السرطان ضربة قاصمة| يعترف بخطئه لإخفاء تشخيص مرضه عن بايدن

صدى البلد

في أول ظهور علني له منذ دخوله المستشفى سراً، اعترف وزير الدفاع لويد أوستن بأن تشخيص إصابته بالسرطان كان "ضربة قاصمة" واعترف بأن غريزته الأولية للحفاظ على خصوصية الأمر كانت خطأً.

وفي حديثه للصحفيين، قال أوستن: "لم نتعامل مع هذا الأمر بشكل صحيح. لم أتعامل مع هذا الأمر بشكل صحيح. كان يجب أن أخبر الرئيس عن تشخيص إصابتي بالسرطان، وكان يجب أيضًا أن أبلغ فريقي والجمهور الأمريكي. إنني أتحمل المسؤولية كاملة، وأعتذر لزملائي في الفريق وللشعب الأمريكي".

يمثل هذا الموجز الإعلامي أيضًا المرة الأولى التي يرى فيها الجمهور الوزير أوستن واقفًا منذ التشخيص.

 وعلى الرغم من العلاج الطبيعي المستمر، ذكر أن تعافيه يتقدم بشكل جيد، على الرغم من أنه لا يزال يعاني من بعض الألم في الساق، والذي يظهر بوضوح في عرجه الواضح أثناء المشي من وإلى المنصة.

خضع الوزير أوستن لعملية جراحية طفيفة التوغل لعلاج سرطان البروستاتا في 22 ديسمبر، ما أدى إلى إصابته بعدوى في المسالك البولية ومضاعفات معوية حادة. تم إدخاله مرة أخرى إلى المستشفى في الأول من يناير، وأصبح البيت الأبيض على علم بالوضع بعد ثلاثة أيام.

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