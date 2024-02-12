الخارجية: مصر تسيطر على أرضها.. وتصريحات وزير مالية إسرائيل تحريضية

علق السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرفة عن مصر.

وقال أحمد أبو زيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، إن استمرار العناصر المتطرفة في الحكومة الإسرائيلية في إطلاق تصريحات متطرفة يحتاج إلى وقفة .

وتابع أحمد أبو زيد: "مصر تبذل مجهودات كبيرة لمحاولة احتواء الأزمة في قطاع غزة وتقريب المواقف والتوصل إلى صفقة لحماية دماء الأشقاء في فلسطين ".

وأكمل أحمد أبو زيد: "تصريحات وزير مالية إسرائيل تحريضية على العنف والقتل وتكشف عن النهم للقتل والتدمير وتدمير كل محاولات احتواء الأزمة ".

وأوضح أحمد أبو زيد:" مصر تسيطر على أرضها بشكل كامل وتصريحات وزير مالية إسرائيل محاولة يائسة لتحميل مسؤولية قصور من جانب دولة إسرائيل ".