بيان عاجل لـ مصر بشأن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرفة

أدان السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف “بتسلئيل سموتريتش”، قائلا “من المؤسف والمشين أن يستمر في إطلاق تصريحات غير مسئولة وتحريضية، ولا تكشف إلا عن نهمه للقتل والتدمير، وتخريب أي محاولة لاحتواء الأزمة في قطاع غزة”.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية، أن تصريحات الوزير الإسرائيلي غير مقبولة جملة وتفصيلاً، مؤكدا أن مصر تسيطر بشكل كامل على أراضيها، ولا تسمح لأي طرف بأن يقحم اسم مصر في أي محاولة فاشلة لتبرير قصور أدائه.

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش زعم في وقت سابق، أن مصر تتحمل مسؤولية كبيرة عن هجوم 7 أكتوبر.