مصر تجدد تحذيرها بشأن استمرار الحرب في غزة.. فيديو

أفادت فضائية "اكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، بأن مصر تجدد تحذيرها من مخاطر توسيع رقعة الصراع نتيجة استمرار الحرب في غزة.

وأعربت مصر عن قلقها من تصاعد العمليات العسكرية في منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية التي تم توجيهها لعدد من المناطق داخل اليمن.

ودعت مصر لضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية من أجل خفض حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

وأكدت مصر حتمية الوقف الشامل لإطلاق النار وإنهاء الحرب القائمة ضد المدنيين الفلسطينيين لتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار والصراعات والتهديد للسلم والأمن الدوليين.