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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصر تجدد تحذيرها بشأن استمرار الحرب في غزة.. فيديو

حرب غزة
حرب غزة

أفادت فضائية "اكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، بأن مصر تجدد تحذيرها من مخاطر توسيع رقعة الصراع نتيجة استمرار الحرب في غزة.

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مصدر للقاهرة الاخبارية: مصر تتابع الموقف في رفح الفلسطينية ومستعدة للتعامل مع كل السيناريوهات

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مصر ترفض العمليات الإسرائيلية في رفح الفلسطينية وتحذر من العواقب الوخيمة

وأعربت مصر عن قلقها من تصاعد العمليات العسكرية في منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية التي تم توجيهها لعدد من المناطق داخل اليمن.

ودعت مصر لضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية من أجل خفض حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

وأكدت مصر  حتمية الوقف الشامل لإطلاق النار وإنهاء الحرب القائمة ضد المدنيين الفلسطينيين لتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار والصراعات والتهديد للسلم والأمن الدوليين.

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