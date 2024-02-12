مصدر للقاهرة الاخبارية: مصر تتابع الموقف في رفح الفلسطينية ومستعدة للتعامل مع كل السيناريوهات

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل أن مصدر رفيع أكد أن مصر تتابع عن كثب الموقف في رفح الفلسطينية ومستعدة للتعامل مع كل السيناريوهات.

من ناحية أخرى أكد سامح شكري، وزير الخارجية، رفض مصر كل السبل لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، محذرا من أن مستوى الدمار والقتل للمدنيين في غزة غير مسبوق.

وقال "شكري"، خلال المؤتمر الصحفي مع نظيرته السلوفينية، في العاصمة لوبليانا اليوم الاثنين، عقب المباحثات التي دارت بينهما، “نعمل على تعزيز المصالح الإقليمية المشتركة بين مصر وسلوفينيا، وناقشنا سبل دعم الطاقة والصادرات بين البلدين”.

وأشار إلى أن دور سلوفينيا تجاه القضية الفلسطينية فعال للغاية، وضرورة توفير المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة، منوها بأن الوضع في قطاع غزة يزداد سوءًا، ويمثل انتهاكا للقانون الدولي، ولا يمكن قبول مزيد من الخسارة في أرواح المدنيين بقطاع غزة.