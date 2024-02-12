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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصر ترفض العمليات الإسرائيلية في رفح الفلسطينية وتحذر من العواقب الوخيمة

سامح شكري
سامح شكري

علق السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، على العملية العسكرية الإسرائيلية التي نفذها الاحتلال فجر اليوم في رفح الفلسطينية.

 

مصدر للقاهرة الاخبارية: مصر تتابع الموقف في رفح الفلسطينية ومستعدة للتعامل مع كل السيناريوهات

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وقال أحمد أبو زيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، إن  مصر تتابع بقلق شديد العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية".

 

 وأضاف أحمد أبو زيد :" منطقة رفح الفلسطينية مكتظة بما يقرب من مليون و 400 ألف فلسطيني باعتبارها المنطقة الآمنة الوحيدة في غزة ".

 

 وتابع أحمد أبو زيد: "مصر ترفض العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية وتحذر من العواقب الوخيمة".

 

وأكمل أحمد أبو زيد : "الوضع الحالي ينذر بكارثة إنسانية متفاقمة قد تخرج عن السيطرة ".

الخارجية مصر رفح غزة اخبار التوك شو

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