«المرصد الأورومتوسطي»: وثقنا وفاة 3 أطفال من الجفاف في غزة

أكد محمد المغبط، مدير إقليمي للمرصد الأورومتوسطي، أن معظم المستشفيات في قطاع غزة توقف عن العمل كما أن الاتصالات شبه منقطعة، موضحًا أن منطقة شمال القطاع هي منطقة معزولة الآن عن الوسط والجنوب وهو ما يفاقم الأزمة في غزة.

وأوضح «المغبط»، خلال حواره عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة قاسٍ جدًا وقوات الاحتلال تستهدف التجمعات من السكان حول نقاط توزيع المساعدات الإنسانية، منوهًا بأنه ليس من السهل الحصول على المساعدات، مشددًا على أن هناك 200 شهيد جراء القصف الإسرائيلي على رفح ليلة الأمس.

وأشار إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في شمال القطاع جعلت من الصعب للأفراد الحصول على المواد الغذائية ومياه الشرف، مؤكدًا أن المرصد وثق وفاة 3 أطفال من الجفاف ولم يمكن حصر العدد كامل بسبب توقف المستشفيات عن العمل.

وأضاف أنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي حتى 7 فبراير وصل لـ 35 ألف شهيد من بينهم 13600 من الأطفال و7600 من النساء والعدد الاكبر من الشهداء هو من المدنيين الفلسطينيين في القطاع.

